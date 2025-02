Carnaval sem perrengue: 5 dicas para ter energia e aproveitar sem mal-estar

Blocos de rua, shows, festas e muita dança. O Carnaval é uma das épocas mais aguardadas do ano, além de ser sinônimo de alegria e maratonas de diversão. Mas, entre um trio elétrico e outro, muita gente esquece de cuidar da alimentação e da hidratação, o que pode resultar em cansaço, desidratação e até mal-estar. Para não perder o ritmo, a Dra. Fernanda Vasconcelos, médica nutróloga e fundadora do Instituto Qualitté, explica o que fazer para aproveitar sem arrependimentos.

1 – Beba bastante água

O calor, a multidão e o ritmo acelerado dos blocos fazem o corpo perder líquidos rapidamente — e, se tiver álcool envolvido, a desidratação vem ainda mais rápido. O consumo de bebidas alcoólicas pode causar tontura, fadiga e até desmaios. A dica é simples: intercale cada drink com um copo de água e tente consumir pelo menos dois litros ao longo do dia. Água de coco e isotônicos também ajudam a repor os minerais que o corpo perde no suor.

2 – Não corte carboidratos

Ficar longas horas sem comer é um erro clássico de Carnaval. Evitar grandes períodos de jejum é essencial para manter a disposição. O ideal é consumir alimentos que sustentam sem pesar. Muita gente corta carboidratos e acha que vai se sentir mais leve, mas isso pode causar tontura e fadiga e predispõe facilmente à embriaguez. O segredo é escolher os certos, como alimentos naturais, integrais, como salada de frutas com aveia, chia, castanhas, que liberam energia de forma longa e equilibrada.

3 – Evite câimbras e dores musculares

Depois de horas pulando, o corpo começa a dar sinais de cansaço. Pernas pesadas, dores musculares e câimbras são comuns, principalmente pela perda de minerais como potássio e magnésio. Se esses nutrientes estiverem em baixa, os músculos não funcionam direito. Para evitar esse problema, inclua banana, abacate e água de coco na alimentação antes de sair para a folia.

4 – Cuidado com o exagero no álcool

O álcool pode ser um dos maiores inimigos do seu Carnaval se for consumido em excesso. Além de desidratar, pode causar quedas bruscas de glicose no sangue, levando à fadiga e tontura. Para evitar o famoso apagão no meio da festa, nunca beba de estômago vazio, intercale com água e comidas leves.

5 – Leve algo na bolsa e fuja do fast food

No meio do bloco, bateu aquela fome e as opções disponíveis são só frituras e lanches pesados? Melhor se prevenir. Ter algo para comer ao longo do dia ajuda a manter a energia e evita exageros na próxima refeição. Castanhas, barrinhas de cereais e frutas secas são fáceis de carregar e garantem um suporte entre uma parada e outra.

