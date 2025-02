São Paulo distribui 222 mil copos d’água em pré-carnaval

No último fim de semana, a Prefeitura de São Paulo lançou uma ação significativa para oferecer alívio aos foliões durante os dias de pré-carnaval. Foram distribuídos gratuitamente 222.288 copos d’água em diversos postos montados ao longo dos bloquinhos que desfilaram na cidade, com 159.072 copos entregues no sábado e 63.216 no domingo.

A operação se mostrou essencial diante da previsão de altas temperaturas que marcarão não apenas os dias de festa, mas também o período pós-carnaval. Para garantir a hidratação dos participantes, a administração municipal planejou distribuir um total de 2,2 milhões de copos de água em 158 tendas ao longo das festividades. Em colaboração com a Sabesp, foram disponibilizados dois caminhões equipados com torneiras e cinco bebedouros, permitindo que os foliões que optaram por levar suas próprias garrafinhas pudessem se reabastecer facilmente.

Leon Rodrigues/SECOM

Além disso, a Prefeitura firmou uma parceria com a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), ampliando ainda mais a oferta de água aos participantes. Os foliões expressaram sua satisfação com as medidas adotadas, destacando principalmente a acessibilidade à água e a presença de áreas sombreadas e serviços médicos. “Diferente das últimas edições, há mais pontos de sombra e atendimento médico, o que me proporciona uma sensação maior de segurança”, afirmou Eliseu Maurício Espíndola da Silva, um jovem jornalista de 20 anos.

O prefeito Ricardo Nunes creditou o êxito do carnaval deste ano à colaboração entre a Prefeitura e os blocos de rua. “Os blocos são os verdadeiros responsáveis pela realização do carnaval nas ruas, e a infraestrutura oferecida pela Prefeitura é fundamental para esse sucesso. Temos plena confiança em afirmar que o Carnaval de São Paulo é o maior do Brasil”, declarou Nunes.