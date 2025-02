Carnaval movimenta mais de 1,7 milhão de veículos na Ponte Rio-Niterói

Durante o período do carnaval, a Ponte Rio-Niterói deve registrar um volume significativo de tráfego, com estimativas apontando para mais de 1,7 milhão de veículos atravessando a estrutura. De acordo com informações da concessionária Ecoponte, o fluxo de veículos se intensificou na manhã desta sexta-feira (28).

Às 7h20, as condições de trânsito no sentido Região dos Lagos mostravam-se complicadas, com um tempo estimado de travessia de aproximadamente 40 minutos. As imagens divulgadas pela Ecoponte evidenciam o engarrafamento que se estendia desde a Reta do Cais até o pedágio, gerando preocupações para os motoristas que utilizam essa rota.

Além das dificuldades na Ponte Rio-Niterói, a Linha Amarela também enfrentava desafios no mesmo horário. O sentido Fundão apresentava lentidão na saída 6, com o tráfego congestionado se estendendo até a saída 9A, que dá acesso à Avenida Brasil no sentido Centro.

Os motoristas são aconselhados a planejar suas viagens com antecedência e considerar rotas alternativas para evitar os pontos críticos. Para mais informações sobre bloqueios e desvios, especialmente na área da Sapucaí durante as festividades de carnaval, recomenda-se acompanhar as atualizações oficiais.