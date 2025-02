Carnaval no Rio: 22 blocos prometem agitar foliões nesta sexta-feira (28)

O carnaval no Rio de Janeiro está oficialmente em pleno andamento, com um total de 254 blocos autorizados desfilando pelas ruas da cidade até a Quarta-Feira de Cinzas. Nesta sexta-feira (28), a programação conta com 22 grupos que prometem agitar foliões em diferentes regiões da capital fluminense.

Entre os destaques da festividade, os desfiles do bloco Carmelitas, em Santa Teresa, do Rola Preguiçosa Tarda Mais Não Falha, em Ipanema, e dos Embaixadores da Folia, no Centro, se destacam pela expectativa de público e tradição.

O bloco Carmelitas, conhecido por sua atmosfera vibrante, está programado para atrair cerca de 10 mil participantes. A concentração será iniciada às 13h na Rua Almirante Alexandrino, com o desfile começando às 15h e se estendendo até às 18h.

No coração da Zona Sul, os foliões poderão desfrutar do Rola Preguiçosa Tarda Mais Não Falha, que terá sua concentração às 18h na Rua Maria Quitéria, 136. O desfile está previsto para ocorrer das 20h às 22h e também espera um público de aproximadamente 10 mil pessoas.

Outra atração do dia é o Embaixadores da Folia, que desfila a partir das 18h da Avenida Nilo Peçanha no Centro. Estima-se que cerca de 5 mil foliões se unam à festa.

A seguir estão os principais blocos programados para esta sexta-feira (28):

EMBAIXADORES DA FOLIA

Concentração: 18h

Local: Av. Nilo Peçanha – Centro

BANDA CULTURAL DO JILÓ

Concentração: 16h

Local: R. Pinto de Figueiredo, 26 – Tijuca

SENTA QUE EU EMPURRO

Concentração: 18h

Local: Largo do Machado – Catete

BLOCO CARNAVALESCO ROLA PREGUIÇOSA TARDA MAS NÃO FALHA

Concentração: 18h

Local: R. Maria Quitéria, 136 – Ipanema

CARMELITAS

Concentração: 13h

Local: Rua Almirante Alexandrino, S/N – Santa Teresa

A expectativa é que o carnaval carioca atraia aproximadamente seis milhões de foliões ao longo das festividades e que os blocos continuem a proporcionar alegria e diversão a todos os participantes.