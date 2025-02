Sambódromo do Anhembi recebe primeira noite de desfile do Grupo Especial nesta sexta (28)

A Prefeitura de São Paulo está ativamente envolvida na organização do Carnaval 2025, que ocorrerá no Sambódromo do Anhembi, com um extenso planejamento abrangendo áreas essenciais como segurança, saúde e mobilidade. Um total de 4,3 mil profissionais estarão mobilizados para garantir a tranquilidade e segurança do evento.

Com uma infraestrutura robusta, o sambódromo se prepara para receber aproximadamente 180 mil espectadores durante os desfiles das 14 escolas do Grupo Especial, programados para esta sexta-feira (28) e sábado (1º), além das 8 escolas do Grupo de Acesso 1, que se apresentarão no domingo (2). O Grupo de Acesso 2 já teve suas apresentações realizadas no último sábado (22).

A abertura dos desfiles do Grupo Especial será marcada pela apresentação da escola Colorado do Brás, às 23h, seguida por Barroca Zona Sul, Dragões da Real, Mancha Verde, Acadêmicos do Tatuapé, Rosas de Ouro e Camisa Verde e Branco, que encerrará a noite.

O investimento da Prefeitura no evento soma R$ 51 milhões, destinado à Liga Independente das Escolas de Samba e abrangendo as 32 agremiações associadas. Para o atendimento à saúde, três postos médicos estarão disponíveis para emergências, com a presença de 75 profissionais por dia e 14 ambulâncias prontas para atender quaisquer eventualidades.

A segurança no local será intensificada com a presença de 816 agentes, complementada por 44 câmeras monitoradas pelo programa Smart Sampa. Além disso, 234 viaturas (entre carros e motos) e drones estarão em operação para garantir a ordem durante os desfiles.

Em um esforço para promover a inclusão, o Camarote Espaço da Cidade contará com uma cabine dedicada à interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras), onde vídeos explicativos dos sambas-enredo serão exibidos. Oito intérpretes participarão deste projeto em colaboração com representantes das escolas de samba e pessoas surdas.

Outra iniciativa de acessibilidade será a audiodescrição, que proporcionará informações detalhadas sobre expressões faciais, figurinos e cenários durante as apresentações, visando atender às necessidades das pessoas com deficiência visual.

Para facilitar a locomoção dos foliões até o Sambódromo, a SPTrans irá disponibilizar linhas de transporte público especiais que conectarão as estações de metrô aos locais dos desfiles nos dias 28 de fevereiro e 1º, 2 e 8 de março. As linhas operacionais partirão das estações Portuguesa-Tietê (linha 1-Azul) e Palmeiras-Barra Funda (linha 3-Vermelha), funcionando como serviços expressos durante toda a noite.

A partir da zero hora de domingo, o “Domingão Tarifa Zero” permitirá que os usuários utilizem o transporte público sem custo aos domingos. Para mais informações sobre alterações nas linhas e possíveis desvios durante o carnaval, a população pode acessar o site da SPTrans.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) disponibilizará atualizações sobre as condições do trânsito durante o evento em seu portal online. Além disso, o Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso entre segunda-feira (3/3) e Quarta-Feira de Cinzas (5/3) devido ao período festivo.

A limpeza urbana também será uma prioridade. A Secretaria Municipal das Subprefeituras implementará operações específicas durante os dias dos desfiles para coletar resíduos com o objetivo de reciclar totalmente o material recolhido. Um contingente de 180 agentes estará responsável pela limpeza no complexo.

No primeiro final de semana do carnaval foram coletadas cerca de 2,61 toneladas de lixo apenas nos dias 22 e 24 de fevereiro. Para isso, foram utilizados recursos como água de reuso e desinfetante para manter a higiene do local.

O Sambódromo do Anhembi, projetado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer e inaugurado em fevereiro de 1991, é um dos principais espaços destinados a eventos ao ar livre na capital paulista. Com capacidade para acomodar até 30 mil pessoas após sua completa estruturação em 1996, ele se tornou um ícone cultural da cidade.

Informações adicionais sobre regras e normas do sambódromo podem ser acessadas no portal oficial. É importante ressaltar as proibições quanto à entrada de certos objetos que possam comprometer a segurança dos participantes.