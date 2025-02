TOP 10 notícias de hoje – 25/02/2025

Ministro do Turismo destaca impacto econômico do carnaval

O Carnaval promete movimentar R$ 12 bilhões na economia brasileira, com 8 milhões de foliões no Rio e recordes em SP

Deputada Erika Hilton apresenta proposta para revogar escala de trabalho 6×1

A proposta já conta com o apoio de 234 assinaturas, ultrapassando assim o mínimo necessário de 171 para sua tramitação na Câmara dos Deputados.

Fim da EMTU: mudanças no transporte intermunicipal do Grande ABC e RMSP

O governo Tarcísio de Freitas dissolve a estatal e transfere serviços para a Artesp

Governo Lula confirma troca de Nísia por Padilha no Ministério da Saúde

Presidente se reuniu com Nísia Trindade para comunicar a troca no comando da pasta e agradecer pelo trabalho realizado.

Aeroporto de Guarulhos espera receber mais de 943 mil passageiros durante a semana do Carnaval

Recife, Rio de Janeiro, Santiago e Buenos Aires são os destinos mais procurados pelos foliões

SP reforça ações para proteção de animais silvestres nas rodovias paulistas

Futura concessionária responsável pela operação do Lote Paranapanema deverá instalar 22 passagens de fauna entre Ourinhos e Itapetininga; medida visa aumentar a segurança viária

Festa do Peão de Americana 2025

Grandes estrelas do sertanejo prometem shows imperdíveis

SP lança Prisômetro: painel digital que mostra em tempo real ações da GCM

O painel é atualizado com base no levantamento realizado pelas equipes de inteligência do Smart Sampa a partir do encerramento das ocorrências atendidas pela corporação

São Paulo alcança 2 milhões de emissões da Carteira de Identidade Nacional

Impulsionado pelo novo portal e novo app Poupatempo SP.GOV.BR, documento utiliza o número do CPF como Registro Geral Nacional e reduz risco de fraudes

Estrangeiros especializados em furtos a bancos são presos no centro de São Paulo

Ação aconteceu após troca de informações entre a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul e de Minas Gerais com a do estado paulista