Aeroporto de Guarulhos espera receber mais de 943 mil passageiros durante a semana do Carnaval

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, estima receber mais de 943 mil passageiros durante a semana do Carnaval, entre 27 de fevereiro e 6 de março, uma média de 118 mil viajantes por dia. Na comparação com 2024, há um aumento de mais de 8%, período em que circularam pelo sítio aeroportuário mais de 870 mil passageiros.

Para os foliões que viajam nesta época do ano, o aeroporto oferece 53 destinos domésticos e 54 destinos internacionais. Entre os voos nacionais, os mais procurados são as cidades de Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Confins (MG) e Curitiba (PR). Já os voos internacionais incluem Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Miami (Estados Unidos), Lisboa (Portugal) e Madri (Espanha).

Serviços ao cliente

O aeroporto dispõe de atendimento ao cliente durante 24h, via central de atendimento pelo telefone (11) 2445-2945, ou pelo whatsapp no número (11) 2445-2323, que é a nova ferramenta que auxilia o passageiro solucionando dúvidas frequentes e a se localizar dentro do aeroporto, disponível em português, inglês, espanhol e também atende a comunidade surda.

O setor de perdidos e achados fica aberto diariamente, das 8h às 18h, e está localizado no piso de embarque do Terminal 3. Os e-mails para contatos são: [email protected] e [email protected]

Na página do aeroporto ( www.gru.com.br ) é possível acompanhar as chegadas e as partidas dos voos.

A GRU Airport reforça seu compromisso em garantir a eficiência das operações no período de alta temporada e a segurança dos passageiros.