São Paulo intensifica apoio ao turista com 2.875 guias durante o carnaval

A Prefeitura de São Paulo está implementando um abrangente programa para facilitar a experiência dos visitantes durante o Carnaval, colocando em funcionamento o maior contingente de guias de turismo já registrado na Ação de Apoio ao Turista. Esta iniciativa visa proporcionar suporte aos foliões, tanto nos circuitos de rua quanto no Sambódromo.

Com a coordenação da Secretaria Municipal de Turismo, o projeto contará com um total de 2.875 guias atuando entre os dias 22 de fevereiro e 9 de março, representando um aumento significativo de 20% em comparação ao ano anterior. Este crescimento é atribuído à expansão do Carnaval de Rua, que contará com 601 blocos neste ano.

Os guias, dos quais 1.895 são bilíngues, estarão posicionados em locais estratégicos como os principais circuitos dos blocos, além do Aeroporto de Congonhas e do Terminal Rodoviário do Tietê. Estações de metrô como Barra Funda e Vila Madalena também receberão esses profissionais qualificados.

Rui Alves, secretário municipal de Turismo, destacou a importância desta ação: “O Carnaval representa uma oportunidade valiosa de geração de trabalho e renda para muitos cidadãos. Através da Ação de Apoio ao Turista, estamos distribuindo guias credenciados que poderão oferecer informações essenciais aos visitantes, promovendo uma experiência acolhedora e convidativa, que estimule o desejo dos turistas em retornar à nossa cidade.”

Distribuição dos Guias Turísticos:

Carnaval de Rua

Para o atendimento nos bloquinhos, haverá 2.345 guias, sendo 1.430 bilíngues.

Sambódromo

Para atendimento no Sambódromo, haverá 150 guias, dos quais 90 são bilíngues.

Aeroporto e Rodoviária

No Aeroporto de Congonhas e na Rodoviária do Tietê, haverá 60 guias bilíngues, sendo 30 em cada local.

Estações de Metrô

Serão disponibilizados 320 guias distribuídos entre as estações Vila Madalena, República, Paraíso, Barra Funda e Sé.