Carnaval de rua de SP começa neste fim de semana

O carnaval de rua de São Paulo dará início às suas festividades oficiais neste final de semana, com uma programação que promete atrair cerca de 16 milhões de foliões. Com mais de 600 blocos registrados pela prefeitura, as celebrações se estenderão entre os dias 22 de fevereiro e 9 de março.

Este ano, a folia será dividida em três etapas: o pré-carnaval nos dias 22 e 23 de fevereiro, o carnaval propriamente dito entre 1º e 4 de março, e o pós-carnaval nos dias 8 e 9 de março. A variedade musical será um dos destaques, abrangendo desde clássicos da música brasileira até gêneros contemporâneos como o piseiro.

No primeiro final de semana, os foliões poderão participar de blocos em homenagem a grandes artistas como Rita Lee e Gal Costa, além de várias outras manifestações culturais. Entre os blocos tradicionais que já conquistaram a preferência do público, destacam-se o Desculpa Qualquer Coisa e o Casa Comigo.

Um dos momentos esperados é a apresentação do cantor João Gomes com o bloco Bangalafumenga, programada para ocorrer na Avenida Faria Lima no sábado. O Bloco Casa Comigo também desfilará pelo bairro Pinheiros, na Zona Oeste da cidade.

A lista dos destaques para este sábado inclui:

Bloco Casa Comigo – R. Henrique Schaumann, 567, a partir das 11h

– R. Henrique Schaumann, 567, a partir das 11h Desculpa Qualquer Coisa – R. Augusta, 1300, às 11h

– R. Augusta, 1300, às 11h Bangalafumenga com João Gomes – Av. Brigadeiro Faria Lima esquina com a Av. Juscelino Kubitscheck, às 13h

– Av. Brigadeiro Faria Lima esquina com a Av. Juscelino Kubitscheck, às 13h Bloco Ritaleena – Praça Márcia Aliberti Mammana (Av. Sumaré), às 12h

– Praça Márcia Aliberti Mammana (Av. Sumaré), às 12h Arrianu Suassunga – R. Padre Carvalho, às 9h

– R. Padre Carvalho, às 9h Sainha de Chita – Pça. Rio dos Campos, às 10h

– Pça. Rio dos Campos, às 10h Bicho Maluco Beleza com Alceu Valença – Av. Pedro Álvares Cabral, às 14h

– Av. Pedro Álvares Cabral, às 14h Bloco do Abrava com Thiaguinho – R. Henrique Schaumann, 567, às 11h

– R. Henrique Schaumann, 567, às 11h Cacique Social Club – Lg. do Rosário, às 13h

– Lg. do Rosário, às 13h Itaquerando Folia – Av. Itaquera, às 12h

– Av. Itaquera, às 12h Funk na Praça – R. Laguna, às 12h

No domingo, as festividades continuam com os seguintes blocos:

Risca Fada – R. Martim Francisco, 294, às 13h

– R. Martim Francisco, 294, às 13h Cordão Carnavalesco Confraria do Pasmado – R. dos Pinheiros, 762, às 11h

– R. dos Pinheiros, 762, às 11h Acadêmicos do Baixo Augusta – Avenida Paulista com R. da Consolação, às 13h

– Avenida Paulista com R. da Consolação, às 13h É Uma Bosta, Mas a Gente Gosta! – R. Emb. João Neves da Fontoura, 306, às 12h

– R. Emb. João Neves da Fontoura, 306, às 12h Modo Surto com Luísa Sonza – Cruzamento da Avenida Arquiteto Carlos Bratke com a Rua Bragança Paulista, às 11h

– Cruzamento da Avenida Arquiteto Carlos Bratke com a Rua Bragança Paulista, às 11h Bloco da Salete Campari – R. Vieira de Carvalho, às 11h

– R. Vieira de Carvalho, às 11h Gal ToTal – Pça.Elis Regina, às 14h

– Pça.Elis Regina, às 14h Monobloco – Av. Pedro Álvares Cabral, às 14h

– Av. Pedro Álvares Cabral, às 14h Bloco Feminista – R. João de Barros, às 11h

– R. João de Barros, às 11h Bloco Solteiro Não Trai com Gustavo Mioto – R. Henrique Schaumann, 567, às 13h

A presença marcante da atriz Alessandra Negrini como rainha do Acadêmicos do Baixo Augusta também promete ser um atrativo à parte nesta edição do carnaval paulistano.

A expectativa é que a diversidade e a animação sejam protagonistas durante as celebrações deste ano no carnaval de rua em São Paulo.