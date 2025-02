Festa do Peão de Americana 2025

A Festa do Peão de Americana, um dos mais renomados eventos de rodeio do Brasil, anunciou na última segunda-feira (24) as atrações que se apresentarão durante sua edição de 2025. O festival está programado para ocorrer entre os dias 6 e 15 de junho e contará com uma variedade de artistas consagrados.

Entre os nomes confirmados, destacam-se Zezé Di Camargo e Luciano, Ana Castela, Luan Santana, Jorge e Mateus, Henrique e Juliano, Gustavo Mioto, Zé Neto e Cristiano, além da talentosa Lauana Prado. Os fãs podem esperar performances memoráveis com a presença de grandes ícones da música sertaneja.

Além desses artistas já conhecidos do público, a organização também revelou que Edson e Hudson, Alok e Nattan farão parte do line-up, aumentando ainda mais a expectativa em torno do evento.

A venda de ingressos ainda não teve sua data divulgada, mas a procura deve ser intensa dada a popularidade dos artistas envolvidos. Confira abaixo a programação detalhada das apresentações por dia:

06 de junho (sexta-feira): Henrique & Juliano e Nattan

07 de junho (sábado): Lauana Prado, Alok, Zé Neto & Cristiano e Diego & Arnaldo

08 de junho (domingo): Gustavo Miotto e Zezé Di Camargo & Luciano

13 de junho (sexta-feira): Ana Castela, Murilo Huff e Edson & Hudson

14 de junho (sábado): Jorge & Mateus (com Pedro Libe), Luan Santana, Sami Rico e Clayton & Romário

15 de junho (domingo): César Menotti & Fabiano e Guilherme & Santiago

Com uma programação repleta de grandes nomes da música sertaneja e uma atmosfera vibrante, a Festa do Peão promete atrair milhares de visitantes à cidade de Americana.