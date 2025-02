Ministro do Turismo destaca impacto econômico do carnaval

O ministro do Turismo, Celso Sabino, enfatizou a relevância das festividades carnavalescas para a economia brasileira. Em suas declarações, Sabino expressou otimismo em relação aos resultados esperados para este ano, ressaltando que o Carnaval não apenas impulsiona o turismo, mas também aquece a economia e proporciona emprego e renda para uma ampla gama de trabalhadores, desde vendedores ambulantes até empresários do setor hoteleiro.

No Rio de Janeiro, um dos destinos mais icônicos da celebração, a previsão é de que 8 milhões de pessoas participem dos desfiles de rua, gerando um impacto econômico estimado em R$ 5,5 bilhões. A empresa responsável pelo turismo na cidade, a RioTur, anunciou que haverá 482 blocos de carnaval desfilando por diversos bairros, um aumento de 32 blocos em comparação ao ano anterior.

Na Bahia, as festividades também prometem atrair um grande número de visitantes. Espera-se que 3,5 milhões de turistas cheguem ao estado, com uma receita projetada em R$ 7 bilhões. Na capital Salvador, aproximadamente 850 mil turistas são aguardados nos circuitos tradicionais, o que deve movimentar cerca de R$ 1,8 bilhão – um crescimento significativo de 63% em relação ao ano anterior, conforme dados do Observatório do Turismo da Secretaria de Cultura do Estado.

A cidade de São Paulo também se destaca neste cenário festivo, prevendo recordes para o Carnaval de rua. Estima-se que 4,5 milhões de foliões passem pela cidade durante os festejos, resultando em um impacto econômico de R$ 6,4 bilhões. De acordo com o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), da Secretaria de Turismo do Estado, só na capital paulista estão programados 767 blocos e 860 desfiles, com uma expectativa total de público em torno de 16 milhões de pessoas – o maior número já registrado na história da cidade.

Em Pernambuco, onde as celebrações se estendem por dez dias, as expectativas também são altas. Os organizadores visam superar os números alcançados em 2024, quando aproximadamente 2,3 milhões de turistas e visitantes participaram das festividades.