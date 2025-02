Abre-alas: o Carnaval do Estado de São Paulo vem aí!

O carnaval está cada vez mais próximo, com os blocos de rua a todo vapor e os desfiles das escolas de samba do grupo especial de São Paulo começando nesta sexta-feira, 28. Com sua origem que remonta à antiguidade, o carnaval era uma festa realizada para celebrar a chegada da quaresma. Introduzido no Brasil pelos colonos portugueses, com o passar dos anos, a celebração passou por várias modificações. Atualmente, é um dos maiores eventos do calendário brasileiro.

Segundo o CIET (Centro de Inteligência da Economia do Turismo), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) são esperados 4,5 milhões de pessoas circulem por São Paulo no período. Além disso, estima-se um grande impacto na economia e no setor hoteleiro durante os dias de carnaval, fazendo com que alguns municípios tenham a sua rede completamente lotada.

Mesmo com as datas oficiais de carnaval deste ano (de 28/02 até 04/03), no Estado de São Paulo, principalmente na capital paulista, o período de festas começou muito antes, com o chamado “Pré Carnaval” De 18/01 a 16/02, o Sambódromo do Anhembi hospedou os ensaios técnicos das principais escolas de samba da cidade em desfiles que puderam ser acompanhados pelo público. Outro destaque durante o Pré Carnaval são os blocos de rua nos dias de final de semana, como o Casa Comigo e o Agrada Gregos, que atraem multidões de foliões.

Já no período de carnaval propriamente dito, além das festas na cidade de São Paulo, que já é considerado um dos maiores carnavais de rua, vários destinos do interior e litoral têm programações tradicionais de carnaval. Entre eles, Holambra com o Carnaflores, bloco que conta com carros alegóricos repletos de flores. Outro evento que se destaca é o CarnaPET, celebrado em São Sebastião. O bloco reúne foliões e seus animais de estimação em uma celebração muito alegre e animada. Diversos municípios do Estado de São Paulo possuem programações para o carnaval.

Para aqueles que vão preferir curtir o carnaval na folia, é muito importante tomar cuidados para que se tenha mais segurança e bem-estar e assim aproveitar as festas com muito mais tranquilidade e sem imprevistos. Pensando nisso, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) em parceria com a Polícia Civil e a Defesa Civil, passaram várias dicas para que o público se previna tanto de roubos quanto de furtos. São medidas como ficar atento aos seus pertences e evitar andar sozinho em multidões, até verificar a previsão do tempo, para se proteger de temporais, que são muito frequentes nesta época do ano, e das ondas de calor.

Já para aqueles que preferem utilizar as datas para relaxar e aproveitar a folga em um ambiente bucólico e longe do agito, a Setur-SP preparou uma lista com seis destinos que agradam este tipo de público. A seleção destaca, entre outros, o município de Campos do Jordão, conhecido por sua grande variedade de restaurantes e lojas, além da bela paisagem de suas serras. Outro exemplo é Águas de Lindoia, um ótimo lugar para relaxar, já que possui fontes termais e boas opções de serviços de massagem e banhos especiais.