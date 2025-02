Esquenta de Carnaval: Fábrica do Samba, ensaios e blocos de rua agitam SP

A cidade de São Paulo já está esquentando os tamborins para o Carnaval 2025, e a folia começa bem antes dos dias oficiais. A programação do pré-Carnaval está confirmada e promete encantar paulistanos e turistas com muito samba, alegria e energia!

A Fábrica do Samba, ponto tradicional de ensaios das escolas de samba de São Paulo, já respira o clima da festa, com as agremiações se preparando para os grandes desfiles no Sambódromo do Anhembi. Até 16 de fevereiro, o público pode acompanhar os ensaios técnicos das 32 escolas filiadas à Liga-SP, com mais de 50 apresentações gratuitas que garantem uma prévia do que será visto nas avenidas. É a chance de viver a magia do samba de perto, sentindo a vibração das escolas e suas performances.

Além dos ensaios das escolas, os blocos de rua são uma atração à parte. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a cidade receberá 767 blocos de rua em 2025, o maior número desde a organização oficial da festa. Com previsão de 16 milhões de foliões nas ruas, os blocos prometem agitar todos os cantos da capital.

Os fãs e foliões também podem conferir o esquenta do Agrada Gregos, o pré-Carnaval do Cine Joia e o Bloco Casa Comigo, que traz uma viagem no tempo com o melhor dos anos 90, entre outros eventos. E a diversão continua nos ensaios gratuitos do Acadêmicos do Baixo Augusta e na festa teen do The Choice Teen, que promete agitar a galera jovem.

Com tantas opções, a cidade promete uma temporada pré-carnavalesca inesquecível! Então, prepare a fantasia, afine a voz e entre no ritmo dessa festa que vai contagiar São Paulo de norte a sul!

Confira a programação de alguns dos blocos e escolas de samba:

Blocos de Rua

Pré-Carnaval do Cine Joia O tradicional Cine Joia, casa de shows icônica de São Paulo, vai receber diversos blocos de rua em sua programação de pré-Carnaval. Até fevereiro, o palco do antigo cinema se encherá de energia com apresentações de blocos como Filhos de Gil, Ritaleena, Lamparina e outros. Não perca! Confira a agenda completa em: www.cinejoia.com.br/agenda

Datas: 25, 26/01, 01, 16, 21 e 22/02

Ingresso: R$ 40

Local: Praça Carlos Gomes, 82 – Liberdade

Acadêmicos do Baixo Augusta Um dos maiores blocos de Carnaval de São Paulo fará ensaios gratuitos para o pré-Carnaval 2025. Sob a direção de Wilson Simoninha e da Banda do Baixo Augusta, o bloco trará o tema “A Força dos Nossos Pagodes!”, homenageando o ícone Jorge Aragão.

Datas: 26/01 a 16/02, a partir das 12h

Ingresso: Gratuito

Local: Casa Audio, Barra Funda

Pré-Carnaval da Provo.ca Com cinco anos de história, o bloco Provo.ca começa seu esquenta de pré-Carnaval ainda em janeiro. A DJ Lia Macedo e duas bandas de fanfarra vão comandar a festa, além de blocos surpresa que serão anunciados pelo Instagram. O evento também contará com uma feira de expositores!

Data: 31/01, das 22h30 às 05h

Ingresso: A partir de R$ 15

Local: Rua Luis Murat, 370 – Vila Madalena

Ensaios da Anitta Anitta dá início à sua temporada carnavalesca com dois dias de ensaios inesquecíveis, criando uma atmosfera intimista e vibrante. Prepare-se para shows imperdíveis!

Datas: 22 e 23/02, a partir das 12h

Ingresso: A partir de R$ 440

Local: Parque Villa-Lobos

Escolas de Samba A temporada de ensaios técnicos das escolas de samba de São Paulo começou no sábado, 18/01, e segue até 16 de fevereiro. O Sambódromo do Anhembi receberá as 32 escolas filiadas à Liga-SP, que ensaiam e se preparam para os desfiles oficiais. Confira a programação no site da Liga-SP: www.ligasp.com.br