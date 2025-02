SP lança Prisômetro: painel digital que mostra em tempo real ações da GCM

Na manhã desta terça-feira, dia 25, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, lançou um novo recurso voltado à transparência das ações da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Denominado Prisômetro, este painel digital foi instalado em frente ao Centro de Comando do Smart Sampa, localizado na Rua XV de Novembro, e fornece dados atualizados em tempo real sobre a atuação das forças de segurança na cidade.

O Prisômetro apresenta informações relevantes para a população, como o número de foragidos da Justiça que foram capturados, quantos indivíduos foram presos em flagrante e a quantidade de pessoas desaparecidas que foram encontradas. “Estamos intensificando os esforços para aumentar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Essa atuação é feita em colaboração com as polícias Militar e Civil, utilizando tecnologia para melhorar os índices de segurança em São Paulo e proporcionar mais tranquilidade à população“, declarou o prefeito durante a cerimônia de inauguração.

Este painel digital é apenas o início. Futuramente, o Prisômetro também incluirá dados sobre veículos roubados ou furtados que tenham sido recuperados pela GCM, com suporte das aproximadamente 23 mil câmeras inteligentes espalhadas pela cidade.

A atualização das informações no painel é realizada com base nas análises das equipes de inteligência do Smart Sampa, logo após o término das ocorrências atendidas pela GCM. Desde a implementação do Smart Sampa, que utiliza tecnologia avançada como reconhecimento facial e algoritmos para identificar indivíduos registrados em diversos sistemas, 1.902 criminosos foram presos em flagrante, 720 foragidos da Justiça foram capturados e 41 pessoas desaparecidas foram localizadas.

O Prisômetro é um painel de LED com dimensões de 3 metros de altura por 1 metro de comprimento. A sua criação foi promovida pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) e viabilizada por meio de uma doação da iniciativa privada, sem gerar custos adicionais ao município. Além de oferecer uma visão clara da atuação da GCM e da equipe responsável pelo videomonitoramento, a ferramenta tem como objetivo inibir atividades criminosas ao comunicar à sociedade que São Paulo conta com uma política de segurança pública eficaz.

Estratégia Eficaz

Atualmente, o sistema Smart Sampa conta com cerca de 23 mil câmeras de monitoramento, sendo 4 mil equipadas com tecnologia para reconhecimento de placas veiculares. Esses dispositivos estão estrategicamente posicionados em toda a cidade, incluindo as principais entradas e saídas do município.

O sistema incorpora diversos algoritmos avançados que permitem a leitura de placas e o reconhecimento facial. Além disso, ele está programado para gerar alertas sobre invasões e outras ameaças, proporcionando uma resposta rápida e eficaz para proteger a segurança pública e o patrimônio municipal.

Graças à modernização trazida pelo Smart Sampa, criminosos condenados por delitos graves como estupro e homicídio, bem como membros de facções criminosas que anteriormente circulavam livremente na sociedade, podem ser identificados pelas câmeras e levados novamente ao sistema prisional.

Monitoramento Avançado

Equipado com tecnologia de ponta que garante agilidade nas respostas às ocorrências na cidade, o projeto Smart Sampa utiliza algoritmos sofisticados que geram alertas inteligentes para detectar atos de vandalismo ou furto. O sistema também permite identificar veículos furtados ou roubados por meio do reconhecimento facial. Além disso, promove a integração entre diferentes órgãos do serviço público, como SAMU e CET, para otimizar o atendimento ao cidadão.