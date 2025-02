Smart Sampa chega à marca de 610 foragidos capturados

Um homem de 55 anos, identificado como Marcelo Salvador Micheli, foi preso na última sexta-feira (31) pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) em São Paulo. Ele estava foragido desde 2018, quando foi condenado a 16 anos de prisão pelo estupro de uma menina de apenas 12 anos. A prisão ocorreu graças ao sistema inteligente de monitoramento Smart Sampa, implementado pela Prefeitura da capital.

Desde o lançamento do Smart Sampa em julho de 2024, a GCM já capturou 610 foragidos da Justiça, destacando a eficácia do programa no combate ao crime. No ano de 2025, a média diária de prisões atribuídas ao sistema foi de oito indivíduos procurados por delitos graves, incluindo homicídios e tráfico de drogas.

O reconhecimento facial desempenhou um papel crucial na captura de Micheli. Ele foi identificado enquanto caminhava por uma rua no bairro Santana, na Zona Norte da cidade. Após sua detenção, o homem foi levado ao 13º Distrito Policial, onde ficou à disposição das autoridades competentes.

O crime pelo qual Micheli era procurado remonta a 2013, em Ribeirão Preto. De acordo com as informações judiciais, as agressões foram descobertas pelos pais da vítima ao encontrarem mensagens e fotos comprometedoras no celular da filha durante um conserto do aparelho. Além disso, o celular do agressor continha imagens íntimas da criança. A menor relatou aos pais que estava sofrendo com sangramentos e que o acusado a forçava a mentir sobre seus encontros.

A captura deste criminoso não é um caso isolado. O Smart Sampa também reportou outras estatísticas significativas em seu relatório mais recente: até agora, foram 1.797 prisões em flagrante e a localização de 31 pessoas desaparecidas desde o início do programa.

A ferramenta de monitoramento possui cerca de 23 mil câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade, com 4 mil delas equipadas para reconhecimento de placas de veículos. O sistema utiliza algoritmos avançados para detectar atividades suspeitas e garantir uma resposta rápida às ocorrências, além de permitir a identificação efetiva de foragidos e pessoas desaparecidas.

O Smart Sampa também promove uma integração eficiente entre diferentes órgãos do serviço público, como SAMU e as polícias Militar e Civil, contribuindo para uma abordagem mais coordenada na segurança pública da cidade.