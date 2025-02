SP reforça ações para proteção de animais silvestres nas rodovias paulistas

O Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), estabeleceu no edital de concessão do Lote Paranapanema a exigência da criação de 22 passagens para fauna ao longo dos 282,3 km de rodovias que serão concedidas à iniciativa privada. Este trecho se estende entre os municípios de Ourinhos e Itapetininga.

Nos primeiros dois anos do contrato, a concessionária deverá apresentar um Plano de Ação de Biodiversidade (PAB), que inclui a instalação de passagens aéreas e subterrâneas destinadas a auxiliar a movimentação da fauna. O plano também envolve a construção, adequação e manutenção desses corredores, bem como a identificação de hotspots – áreas críticas com alta incidência de atropelamentos – e a avaliação do grau de ameaça às espécies que habitam as margens das rodovias concedidas.

Dados da Artesp indicam que, entre 2019 e 2023, mais de 36 mil animais silvestres foram vítimas de atropelamentos nas rodovias estaduais. Apesar disso, houve uma redução de 4,37% nas ocorrências em 2022. Atualmente, existem 415 estruturas para passagem de fauna em operação e mais 121 estão previstas para serem implantadas nas estradas paulistas sob concessão.

Raquel Carneiro, diretora da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), afirma: “A instalação de passagens para fauna é uma solução eficaz para minimizar os acidentes envolvendo animais, proteger as espécies locais e garantir um trânsito mais seguro”.

A região do Lote Paranapanema abrange áreas da Mata Atlântica com uma biodiversidade rica, incluindo diversas espécies que habitam as matas ciliares ao redor das represas utilizadas para a geração de energia elétrica. A Estação Ecológica Paranapanema, localizada no quilômetro 244 da rodovia Raposo Tavares, já registrou a presença de espécies como tamanduá-bandeira, quati, capivara, paca e onça-parda em trechos atendidos por este lote.

O Governo de São Paulo reafirma seu compromisso com a proteção da biodiversidade local nos segmentos cortados pelas rodovias. Projetos como a Rota Sorocabana e Nova Raposo também preveem a implementação de mais 50 passagens para fauna, com um investimento estimado em R$ 16,9 milhões voltados para esses corredores.

Com um investimento total que alcança R$ 4,7 bilhões, o Lote Paranapanema não apenas abrange 282,3 km, mas também beneficia 13 municípios na Região de Sorocaba: Angatuba, Bernardino de Campos, Buri, Campina do Monte Alegre, Canitar, Chavantes, Ipaussu, Itaí, Itapetininga, Ourinhos, Paranapanema, Piraju e Tejupá.

Programa de Parcerias de Investimentos (PPI-SP)

O Lote Paranapanema faz parte dos 1.800 km de rodovias qualificados pelo Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP). Este programa visa expandir as oportunidades para investimentos que promovam desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e ambiental no estado.

Com foco nas áreas de Rodovias, Mobilidade Social e Água/Energia, o PPI-SP está conduzindo o maior programa histórico de investimentos com a iniciativa privada em São Paulo. Até o momento, já são 29 projetos qualificados com uma carteira superior a R$ 494 bilhões.