Programa proteção resgata animais em rodovias do Litoral Sul e Alto Tietê

A CNL Concessionária de Rodovias, em alinhamento com as diretrizes da ARTESP, deu início ao trabalho de manejo da fauna em rodovias da Baixada Santista, Alto Tietê e Vale do Ribeira. Receberam treinamento 68 operadores viários, que já atuaram no resgate de bichos feridos, como uma preguiça devolvida ao habitat depois de receber cuidados.

A capacitação integra os termos da parceria firmada com o Instituto Ambiecco. Trata-se do Centro de Triagem de Animais Silvestres Jureia-Peruíbe. Técnicos instruíram os colaboradores da Concessionária a atuarem em cenários de presença de animais de pequeno e grande porte na pista, afugentamento e resgate de bichos atropelados para cuidados veterinários no próprio instituto. A segurança dos operadores também integra o módulo do curso. Os colaboradores aprendem a utilizar os instrumentos de captura de maneira adequada para reduzir o estresse do animal e equipamentos de proteção individual.

A chegada da CNL em rodovias que passam por regiões de mata e de serra traz um serviço inédito em muitos locais na preservação da fauna. “Nosso trabalho ainda está no início, mas refletirá na proteção da fauna regional e dos usuários das rodovias. A parceria com o Ambiecco será um reforço importante dada sua competência na área de atuação e proatividade para a melhoria contínua dos procedimentos, com foco no bem-estar dos animais e conservação da biodiversidade”, afirma a coordenadora de Meio Ambiente da CNL, Priscila Sousa.

De volta ao habitat

Em aproximadamente 60 dias de parceria, um Bicho preguiça e um pássaro Saíra Militar foram encaminhados pelos operadores viários da CNL para cuidados e, depois de tratados, foram devolvidos pelo Instituto ao seu habitat. Tão criterioso quanto o processo de resgate e do tratamento é a soltura do animal, sempre acompanhada por um médico veterinário até o local onde é restabelecido o contato com a natureza.

Quando não há condições de reinserção, o animal permanece em um santuário destinado ao tratamento adequado e livre dos perigos externos. Alguns espécimes encontrados mortos são destinados a um banco de carcaças para pesquisas científicas.

Estrutura para resgate de animais

A CNL possui toda a infraestrutura adequada para o resgate de animais silvestres e domésticos, de pequeno e grande porte. São dois caminhões de captura de animais e oito viaturas de inspeção. O serviço conta com a parceria do Instituto Ambiecco para a região da Baixada Santista, de Praia Grande a Miracatu, e também do CRAS Parque Ecológico do Tietê para atendimento das ocorrências em Arujá, Mogi das Cruzes e Bertioga.

Pela parceria estabelecida com a CNL, no Instituto Ambiecco os animais resgatados são submetidos a exames clínicos para diagnóstico e definição do tipo de tratamento, inclusive cirúrgico, se necessário, além de dieta específica, medicações, etc. Durante o período de tratamento, todos dispõem de cuidados em tempo integral, com toda estrutura – tanques, recintos, equipamentos clínicos, alimentação – para permanência pelo tempo necessário, até o regresso ao habitat natural ou cuidado em cativeiro pelo resto da vida.

Proteção e prevenção

Atualmente, as rodovias concedidas em São Paulo contam com 415 passagens de fauna instaladas, garantindo travessias seguras para animais silvestres em pontos estratégicos, com outras 121 estruturas previstas para reforçar essa proteção. Esses corredores, aéreos ou subterrâneos, são projetados com base nas espécies locais, como as passagens aéreas para primatas e o viaduto vegetado da Rodovia dos Tamoios, o primeiro do estado. A ARTESP também incentiva outras medidas, como sinalização, controle de velocidade, alambrados em áreas críticas e campanhas educativas, contribuindo para a redução de atropelamentos.

Entre 2019 e 2023, mais de 36 mil animais silvestres foram atropelados nas rodovias paulistas, mas iniciativas como as passagens de fauna já demonstram resultados positivos. Na SP-333, câmeras registraram uma onça-parda com seu filhote usando uma dessas estruturas, enquanto na Rodovia dos Tamoios, 17 passagens reduziram significativamente os acidentes. As novas concessões, como Nova Raposo e Rota Sorocabana, preveem ampliar essas soluções, protegendo a biodiversidade e garantindo maior segurança para motoristas e fauna.

Orientação aos motoristas

Preservar a vida selvagem às margens da rodovia é um dever de todos. Nos trechos de maior incidência de vegetação, a orientação é trafegar em velocidade reduzida, uma conduta que reduz o risco de atropelamento com a travessia repentina de animais pela pista.

Ao notar a presença de animal na rodovia, a orientação é frear devagar e ficar atento aos veículos que seguem pela lateral e atrás. É recomendável não fazer qualquer movimento brusco, acelerar ou buzinar, nem acionar o farol alto, práticas que podem assustar o bicho. O usuário pode acionar a CNL pelo telefone 0800 098 8855, indicar a rodovia e o quilômetro para o encaminhamento da operação viária.

As obras de ampliações e melhoramentos preveem a construção de 20 passagens de fauna no trecho administrado pela CNL. As estruturas (inferiores e/ou superiores) serão disponibilizadas de acordo com o plano de manejo e utilizarão elementos que auxiliem a passagem da fauna.