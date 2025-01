Imagens de onça-parda com filhote em passagens de fauna destacam conservação em SP

Os sistemas de monitoramento das rodovias paulistas têm registrado importantes movimentações nos trechos concedidos. São flagrantes de animais silvestres se deslocando em segurança pelas passagens de fauna, o que mostra a eficiência desse tipo de travessia e a saúde do ecossistema da região.

Os corredores, que podem ser subterrâneos ou aéreos, auxiliam as espécies a atravessarem a estrada de um lado para o outro sem cruzar diretamente a pista de rolamento, garantindo a preservação e a biodiversidade, bem como a segurança dos motoristas. Instaladas em pontos estratégicos de 29 rodovias concedidas no estado de São Paulo, atualmente são 415 estruturas em funcionamento e mais 121 previstas para serem implantadas, segundo dados da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo.

Conforme explica Eduardo Alves Neder, especialista em Regulação de Transporte – Meio Ambiente da ARTESP, as passagens são construídas conforme as principais espécies que ocorrem no trecho, podendo ser secas, úmidas ou mistas. “Na concessionária Tamoios, por exemplo, há duas passagens aéreas focadas em primatas, bem como um viaduto vegetado, o primeiro desse tipo no estado”, explica Neder.

Junto às passagens de fauna, outras medidas têm sido implementadas ao longo da malha viária para a redução de atropelamentos de fauna silvestre, como o reforço na sinalização de advertência, redução de velocidade nas áreas próximas a habitats naturais ou rotas de migração, campanhas de conscientização, instalação de alambrados em locais críticos e remoção de obstáculos à fauna na divisão das pistas.

Além das disponíveis, lotes de rodovias com a previsão de receber mais travessias novas são a EixoSP, com 32, e a Via Paulista e a Entrevias, com 30 cada. “Dos projetos a serem executados, existe a predominância de passagens inferiores com a adaptação de drenagens ou pontes, ou com a implantação de passagens exclusivas”, completa Neder.

Registros de animais silvestres

Em fevereiro do ano passado, as câmeras da Entrevias registraram uma onça-parda com o seu filhote numa área rural na SP-333, região de Marília, circulando protegidos pela estrutura construída sob a rodovia. Entre 2017 e 2022, a redução no número de animais atropelados nos trechos sob sua concessão foi de 60%.

Já na Rodovia dos Tamoios, uma onça-parda foi vista em uma passagem de fauna. O registro ocorreu em dezembro de 2023. Ao longo de todo o trecho em operação, são 17 estruturas disponíveis, sendo 14 subterrâneas e três aéreas.

Animais silvestres atropelados em rodovias

Levantamento da ARTESP mostra que, entre 2019 e 2023, mais de 36 mil animais silvestres foram atropelados em toda a malha de rodovias concedidas no estado de São Paulo, com redução de 4,37% nas ocorrências em 2022. No geral, observa-se maior número de atropelamentos de capivaras, com eventos atingindo famílias inteiras, e canídeos (cachorros-do-mato).

Além desses animais, são observados tamanduás, veados, serpentes, tatus e felinos, como onças-pardas. Ainda há uma subnotificação de atropelamento de animais pequenos, por conta da dificuldade de sua visualização após a passagem dos veículos ou por serem capturados por gaviões, ou animais comedores de carniça.

Redução de atropelamentos de fauna

Entre 2019 e 2023, mais de 36 mil animais silvestres foram atropelados nas rodovias concedidas de São Paulo, segundo levantamento da ARTESP. Para mitigar esses acidentes, as novas concessões da Nova Raposo e Rota Sorocabana preveem a implantação de passagens aéreas e subterrâneas em trechos que abrangem 27 cidades. Os grupos CCR e EcoRodovias, responsáveis pelas concessões, realizarão estudos anuais para mapear e reduzir atropelamentos, enviando os resultados para análise da ARTESP e da CETESB, reforçando a proteção da fauna local e a segurança viária.