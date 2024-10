SP investe em dispositivos para proteger animais que cruzam rodovia em Presidente Prudente

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), iniciou a implantação de cercas para proteção da fauna ao longo da rodovia Arlindo Béttio (SP 613), na região de Presidente Prudente. O objetivo é reforçar a segurança nos trechos viários que cruzam duas Unidades de Conservação – o Parque Estadual (PE) Morro do Diabo e a Estação Ecológica Mico-Leão-Preto, entre os municípios de Teodoro Sampaio e Euclides da Cunha Paulista.

Com investimento de R$ 10,9 milhões, o novo sistema de cercas contínuas acompanha o traçado da pista, de ambos os lados, evitando que a fauna atravesse a rodovia, bem como conduzindo os animais a uma travessia segura, utilizando as passagens inferiores de fauna. A medida é mais uma iniciativa do DER para reduzir os atropelamentos de animais em rodovias sob a sua gestão.

O projeto colabora com a segurança dos usuários que trafegam no trecho das Unidades de Conservação, pois o atropelamento de fauna compõe os índices de acidentes de trânsito. A previsão é que as obras sejam concluídas em fevereiro de 2025.

Em pontos estratégicos, no mesmo alinhamento das cercas, serão executadas áreas de escape denominadas de “jump-outs”, que consistem em rampas de acesso para os animais que por motivos diversos cheguem à rodovia. Dessa forma, através dos jumps-outs, os animais poderão retornar sem dificuldade para dentro da Unidade de Conservação.

No primeiro semestre deste ano, o DER também investiu na ampliação da sinalização horizontal neste trecho da Rodovia Arlindo Béttio, tendo implantado ainda ondulações transversais e linhas de estímulo à redução de velocidade. Os dispositivos induzem o condutor a diminuir a velocidade no trecho das unidades, cujo limite é de 70 km/h. O DER instalou ainda dois radares fixos, nos pontos com maior presença de fauna. E foram executadas três novas passagens inferiores de fauna, já em operação, totalizando 18 passagens.