Governo de São Paulo impõe novas medidas de segurança para o Lote Paranapanema

A concessão do Lote Paranapanema está sendo estruturada com diretrizes rigorosas, exigindo que a concessionária responsável realize um levantamento detalhado dos riscos hidrológicos ao longo de todo o sistema rodoviário. Além disso, será necessário desenvolver um plano de ação que contemple medidas específicas para combater enchentes e erosões na região. O investimento total estimado para este projeto rodoviário é de R$ 4,7 bilhões, com a expectativa de que o edital seja publicado ainda no primeiro semestre de 2025.

O Governo do Estado de São Paulo destaca a importância dessa exigência, uma vez que a área do Lote Paranapanema abriga 11 barragens e se estende por diversas zonas de preservação ambiental. O estudo sobre os riscos hidrológicos deverá ser atualizado sempre que novas obras forem implementadas, acompanhadas por levantamentos de campo. Essas informações devem ser apresentadas à Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) a cada seis meses, iniciando-se logo após a assinatura do contrato de concessão.

Em consonância com as diretrizes de resiliência climática, o Governo paulista estabeleceu que o mapeamento dos riscos climáticos visa aumentar a robustez do projeto frente a eventos climáticos severos. A concessionária terá a responsabilidade de avaliar a eficiência dos sistemas de drenagem da rodovia e identificar as áreas mais vulneráveis, que apresentem riscos significativos à segurança dos motoristas e pedestres.

Para mitigar os problemas nas áreas críticas identificadas, serão implementados dispositivos de drenagem com capacidade adequada para gerenciar o volume e a intensidade do escoamento das águas pluviais. Esse enfoque busca não apenas reter o acúmulo hídrico, mas também reduzir os riscos hidrológicos e seus impactos na região, assegurando uma gestão eficaz e melhorando a infraestrutura rodoviária, ao mesmo tempo em que protege os ecossistemas locais.

O estudo é fundamental não apenas para reconhecer problemas já existentes, mas também para antecipar cenários futuros em face das mudanças climáticas.

O projeto do Lote Paranapanema abrange uma extensão de 282,3 km e beneficiará 13 municípios na Região de Sorocaba: Angatuba, Bernardino de Campos, Buri, Campina do Monte Alegre, Canitar, Chavantes, Ipaussu, Itaí, Itapetininga, Ourinhos, Paranapanema, Piraju e Tejupá.

O Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP) é uma iniciativa do governo estadual que visa ampliar oportunidades em investimento, emprego e desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e ambiental. Focado em áreas como Rodovias, Mobilidade, Social e Água/Energia, o PPI-SP está implementando um ambicioso programa de investimentos com o setor privado, com o objetivo de beneficiar a população paulista e estimular o crescimento econômico regional. Atualmente, já foram qualificados 29 projetos dentro deste programa, totalizando uma carteira superior a R$ 494 bilhões.