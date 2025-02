Concessão do Lote Paranapanema: adoção de BIM para eficiência e sustentabilidade

A futura concessionária do Lote Paranapanema, cujo leilão está agendado para o segundo trimestre de 2025, deverá implementar o uso do Building Information Modeling (BIM). Essa metodologia digital visa otimizar o planejamento e a execução de projetos de infraestrutura, proporcionando uma abordagem inovadora para a construção rodoviária no estado de São Paulo.

A utilização da tecnologia BIM nos novos projetos das rodovias paulistas tem como objetivo principal a redução dos prazos de construção e a melhoria na organização das intervenções. Com o BIM, é possível visualizar com precisão cada aspecto das rodovias, criando uma representação tridimensional que simula a obra em tempo real.

Os modelos em 3D gerados pela metodologia integram informações abrangentes sobre todos os elementos da construção, englobando desde aspectos arquitetônicos até os sistemas estruturais e de instalações. Além do Lote Paranapanema, essa tecnologia também será aplicada nos projetos das rodovias Rota Sorocabana e Nova Raposo.

Segundo Raquel Carneiro, diretora da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), “a metodologia BIM promove um planejamento mais eficaz, reduzindo desperdícios e maximizando a alocação dos recursos públicos. Por meio dessa abordagem, conseguimos visualizar cada fase da obra em um ambiente tridimensional antes mesmo do início da execução, o que resulta em maior eficiência e sustentabilidade ao projeto”.

O modelo BIM não apenas possibilita a “construção virtual“, mas também permite a realização de diversas análises e simulações. Isso ajuda a prever problemas que poderiam passar despercebidos nas abordagens tradicionais de elaboração de projetos. Além disso, funciona como uma “enciclopédia digital” que disponibiliza informações detalhadas e precisas, facilitando a operação e manutenção dos elementos ao longo de seu ciclo de vida.

No contexto do Lote Paranapanema, a concessionária selecionada terá a responsabilidade de elaborar um Plano de Implementação e Desenvolvimento de Projetos em Modelagem BIM, que deverá ser aprovado pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp). Essa exigência também se estende aos lotes Nova Raposo, Rota Sorocabana e Litoral Paulista.

O projeto do Lote Paranapanema abrange 282,3 km de rodovias que incluem trechos da Raposo Tavares (SP-270), Rodovia Engenheiro Lauri Simões de Barros (SP-189), Rodovia Mello Peixoto (SP-278), Acesso Ivens Vieira (SPA-204/270) e Rodovia Engenheiro Edson Martins de Lara (SPA 245/270). Esta iniciativa beneficiará 13 municípios da região: Angatuba, Bernardino de Campos, Buri, Campina do Monte Alegre, Canitar, Chavantes, Ipaussu, Itaí, Itapetininga, Ourinhos, Paranapanema, Piraju e Tejupá. Os investimentos estimados para este projeto totalizam R$ 4,7 bilhões.

Programa de Parcerias de Investimentos

O Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP) é uma iniciativa governamental destinada a expandir as oportunidades de investimento nas áreas econômica, social e tecnológica no estado. Com foco em rodovias, mobilidade urbana e recursos hídricos/energia, o PPI-SP está conduzindo um ambicioso programa que representa o maior volume histórico de investimentos com o setor privado em São Paulo. Até o momento, já foram qualificados 29 projetos que juntos somam uma carteira superior a R$ 494 bilhões.