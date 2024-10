Maratona de Leilões: concessão da Rota Sorocabana deve gerar mais de 10 mil empregos

O Governo de São Paulo segue com a Maratona de Leilões, nesta quarta-feira (30), na sede da B3, para a Concessão da Rota Sorocabana – o segundo da série com um pacote de investimentos que deve movimentar quase R$ 20 bi para o estado paulista. A concessão abrange 460 quilômetros de rodovias localizadas na região Sudoeste do Estado e atraiu ofertas de quatro grandes empresas consolidadas do setor.

O projeto da Rota Sorocabana faz parte dos 1.800 km de rodovias qualificados no Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP). A expectativa é de que as obras gerem mais de 10,2 mil empregos, diretos e indiretos, com a duplicação de vias, implantação de faixas adicionais, novas obras de artes especiais e passarelas, acostamentos e pontos de ônibus nas marginais da rodovia. A proposta é fazer a concessão de trechos rurais operados atualmente pela ViaOeste e incluir estradas sob gestão do DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo).

Concessão de 30 anos

Com prazo de 30 anos, a concessão tem previsão de investimentos na ordem de R$ 8,8 bilhões – o maior dos cinco leilões da maratona do PPI-SP. A outorga fixa mínima da futura concessionária é de R$ 597,5 mil ao Poder Público. A concessão inclui doze rodovias: SP-280, SP-075, SPI-091/270, SPI-087/270, SPI-060/270, SP-270, SP-079, SPA-053/280, SPA-103/079, SPA-104/079, SP-264, SPA-160/250 e vai beneficiar 17 municípios paulistas.

Maratona de Leilões

O Governo de São Paulo fecha o ano com a Maratona de Leilões programada para os meses de outubro e novembro, que devem garantir mais de R$ 19,1 bilhões em investimentos privados para o Estado. Os projetos envolvem concessões e parcerias público-privada (PPPs) que trarão benefícios diretos nas áreas de mobilidade, educação e saúde.

Os leilões incluem os lotes da Rota Sorocabana, Novas Escolas (Oeste/ Leste), Loteria Estadual e Nova Raposo, com projetos estratégicos que preveem melhorias na infraestrutura de 550 km de rodovias, beneficiando 25 municípios paulistas, construção de 33 novas escolas para atender 35 mil estudantes nos ensinos fundamental e médio, além de 11 mil pontos de serviços lotéricos, com uma estimativa de arrecadação de R$ 3,4 bilhões que serão destinados à saúde. Ao todo, já são 25 projetos qualificados e uma carteira de mais de R$ 495 bilhões.