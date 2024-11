Nova Raposo prevê carbono zero, reflorestamento e melhores práticas socioambientais

O Governo do Estado de São Paulo, através do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI-SP), está avançando na concessão de 92 quilômetros de rodovias do Lote Nova Raposo, com o intuito de promover melhorias socioambientais significativas. Os estudos para essa concessão foram conduzidos pela International Finance Corporation (IFC) e seguiram rigorosamente as Normas Sociais e Ambientais do Banco Mundial. Esse alinhamento permite que a futura concessionária acesse linhas de financiamento voltadas para práticas ambientais, sociais e de governança (ESG), tanto no Brasil quanto no exterior.

A análise de viabilidade socioambiental do projeto foi extensa, cobrindo todos os segmentos das rodovias envolvidas. O objetivo era identificar áreas sensíveis ou protegidas do ponto de vista ambiental. A partir desse levantamento, foi criado um inventário detalhado e estimadas as despesas necessárias para implementar soluções que minimizem ou controlem os impactos ambientais. Segundo Raquel França Carneiro, diretora da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), a primeira fase do projeto inclui uma análise abrangente de recursos naturais, proteção aos povos indígenas, patrimônio cultural, conservação da biodiversidade e outras questões cruciais.

A concessão prevê ainda que todas as obras respeitem exigências ambientais rigorosas, incluindo licenciamento ambiental e iniciativas de reflorestamento. O contrato estabelece metas claras para redução e compensação das emissões de gases poluentes, em consonância com as melhores práticas locais e internacionais.

Um dos destaques desse projeto é a implementação do sistema automático de pedágio conhecido como free flow, que promete revolucionar a forma como tarifas são cobradas nas rodovias. Esse sistema utiliza pórticos para leitura automática de tags e placas dos veículos, eliminando a necessidade de paradas nas praças de pedágio tradicionais. Como explica Raquel França Carneiro, essa inovação não apenas otimiza o fluxo de veículos e reduz congestionamentos, mas também diminui significativamente a emissão de CO2 associada às paradas frequentes.

Do ponto de vista econômico e ambiental, Fernando Antônio de Barros Junior, professor da USP, aponta os benefícios dessa abordagem: além da conveniência para os motoristas, há um impacto positivo na redução das emissões diárias de poluentes devido ao menor consumo de combustível.

O modelo tarifário será mais justo, com cobranças por quilômetro percorrido, proporcionando economia aos usuários. A implantação deste sistema está prevista para o terceiro ano da concessão, com cronograma definido em contrato para garantir que todas as pistas adotem o novo modelo.

O Lote Nova Raposo é parte integrante da Maratona de Leilões do PPI-SP e sua concessão encerra um ciclo significativo para o Governo do Estado em 2024. A sessão pública ocorrerá na sede da Bolsa de Valores (B3) em São Paulo. Com investimentos projetados em R$ 7,9 bilhões, o trecho contempla três rodovias principais e beneficiará dez municípios paulistas.

Este projeto faz parte do esforço contínuo do PPI-SP para atrair investimentos que fomentem o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico no estado. Com uma carteira já qualificando 25 projetos e somando mais de R$ 500 bilhões em investimentos planejados, o programa representa uma das maiores iniciativas privadas na história recente de São Paulo.