São Paulo alcança 2 milhões de emissões da Carteira de Identidade Nacional

O Estado de São Paulo superou a marca de 2 milhões de emissões da Carteira de Identidade Nacional (CIN), um documento inovador que se tornou a principal forma de identificação em todo o território brasileiro. A CIN é emitida pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), que opera sob a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Este novo documento utiliza o número do CPF como Registro Geral Nacional, uma mudança significativa que visa eliminar duplicidades e minimizar riscos de fraudes.

Desde o início da sua emissão em janeiro de 2024, a adoção da CIN tem sido impulsionada pela ampliação dos serviços digitais disponíveis através do Poupatempo. Com a recente implementação do portal e aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, a acessibilidade e conveniência para os cidadãos foram significativamente ampliadas. Entre janeiro de 2024 e 2025, o Poupatempo registrou cerca de 17 milhões de atendimentos presenciais, além de 17,2 milhões de serviços iniciados pelo portal e mais de 20,8 milhões realizados via aplicativo. Esses números refletem uma forte adesão da população às soluções digitais, que garantem um atendimento mais ágil e seguro.

Para obter a CIN, os cidadãos têm à disposição mais de 240 unidades do Poupatempo distribuídas por todo o estado. O programa é gerido pela Prodesp, a empresa responsável pela tecnologia do Governo de São Paulo e vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD). Além da primeira e segunda via da CIN, o Poupatempo oferece mais de 4,3 mil serviços ativos, incluindo renovação da CNH, agendamentos para mamografia e serviços voltados para pessoas com deficiência, como o CipTEA e adesivo veicular TEA.

Orientações para Solicitação da CIN

Os cidadãos interessados devem agendar previamente o atendimento, sem custos, através do portal do Poupatempo, pelo aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, nos totens de autoatendimento ou ainda via WhatsApp pelo número (11) 95220-2974.

No dia marcado, é imprescindível que o solicitante compareça ao posto escolhido munido da Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia). Outros documentos complementares como CPF, título de eleitor, documentos do INSS, carteira de reservista, PIS, NIT, NIS e PASESP também podem ser incluídos na CIN. Além das unidades do Poupatempo, os serviços estão disponíveis nas unidades do IIRGD. Durante a visita ao posto, o cidadão tem a oportunidade de registrar seu desejo de se tornar um doador de órgãos.

A CIN possui um QR Code integrado que permite verificar sua autenticidade e consultar se foi furtada ou extraviada utilizando qualquer smartphone. Além disso, a versão digital está acessível no aplicativo GOV.BR na seção “Carteira de Documentos”.