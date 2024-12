Nova Carteira de Identidade Nacional avança na modernização do acesso a serviços públicos

O lançamento da Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) representa um passo significativo do Governo Federal para a redução de fraudes, a melhoria dos cadastros administrativos e a facilitação do acesso aos serviços digitais oferecidos na plataforma Gov.br. De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, mais de 17 milhões de brasileiros já possuem a CIN, que possibilita uma experiência mais segura e eficiente ao acessar os mais de 4.500 serviços disponíveis no portal.

Com a CIN, os cidadãos têm acesso a uma conta Ouro, que oferece um nível de segurança elevado e, futuramente, pode permitir a automatização de diversos serviços. Ana Isabel, estudante de Biblioteconomia na Universidade de Brasília e estagiária no Superior Tribunal de Justiça, é uma das beneficiárias. “A tecnologia agora possibilita que tudo seja feito de forma digital. Muitas vezes preferimos não carregar documentos físicos, apenas o celular. Estou muito satisfeita com a nova CIN”, relatou Isabel, que utiliza o Gov.br para gerenciar suas atividades acadêmicas.

A segurança também foi uma preocupação para Pedro Sodré, morador do Guará em Brasília. Ele emitiu a CIN para seu filho de oito meses devido a uma viagem planejada. “A certidão de nascimento não possui foto, então sentimos que era mais seguro ter o RG. O documento nos oferece maior confiança em identificá-lo como nosso filho”, explicou Sodré.

Cinthia Oliveira, representante comercial, também reconheceu a importância da CIN ao emitir o primeiro documento com foto de sua filha Cecília. “Esse documento torna mais difícil que uma criança seja levada sem autorização. Além disso, será necessário para contratar um plano de saúde”, destacou Cinthia. Ela lamentou não ter levado sua certidão de casamento para solicitar sua própria CIN ao se dar conta das vantagens que o novo documento oferece no acesso à plataforma Gov.br.

Outro usuário da CIN é Davidson José Oliveira de Medeiros, que pretende utilizar o documento para ajudar seu tio Dilson Lima, que sofre de Alzheimer e havia perdido sua identidade anterior. “Viemos facilitar a vida dele. Com a nova identidade digital vinculada ao Gov.br, fica muito mais prático acessar serviços pelo celular caso ele perca novamente”, contou Medeiros.

Um dos principais aspectos da CIN é seu padrão nacional e número único, que corresponde ao CPF do cidadão. O governo estipulou até 2032 como prazo para que todos os brasileiros realizem a troca por este novo documento, sendo que a primeira via é gratuita em todos os estados do Brasil. Para obter informações sobre como emitir a nova CIN, os interessados devem acessar o site gov.br/identidade.

Além disso, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos está desenvolvendo uma Infraestrutura Pública Digital (IPD) para identificação civil, que irá integrar as bases de dados da CIN e facilitar ainda mais o acesso aos serviços digitais através do Gov.br. Rogério Mascarenhas, secretário de Governo Digital, enfatizou que o objetivo é simplificar o relacionamento dos cidadãos com o governo: “Queremos oferecer uma visão única do governo na plataforma Gov.br alinhada às necessidades e etapas da vida dos usuários”.

Com essa infraestrutura digital aprimorada, espera-se que os cidadãos tenham acesso facilitado a informações relevantes dependendo da sua faixa etária ou situação específica, como orientações sobre aposentadoria para idosos ou informações sobre o Enem para jovens adultos. No futuro próximo, o governo prevê que esses processos possam se tornar automáticos, eliminando a necessidade de comprovações adicionais por parte dos cidadãos.