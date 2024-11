TOP 10 notícias de hoje – 14/11/2024

Mais de 300 delegados são distribuídos para todas as regiões de São Paulo

Cidades do interior do estado receberam 50% do total, os demais ficam em delegacias da capital, Grande São Paulo e litoral

Cúpula do G20 Social tem início nesta quinta com diferentes vozes da sociedade civil

Inédita na história do encontro de líderes mundiais das maiores economias do mundo, iniciativa foi construída ao longo de 2024 com o objetivo de ampliar a participação de atores não governamentais nas atividades e processos decisórios do G20

Polícia encontra explosivos em casa alugada por autor de explosão no STF

Investigação revela arsenal em imóvel alugado após homem provocar explosão nas proximidades do STF; suspeito já foi candidato a vereador

Surto de coqueluche: aumento pode estar ligado à queda na imunização

Saiba como se proteger e manter a saúde em dia

Bolsonaro minimiza incidente em Brasília e diz se tratar de um ‘fato isolado’

Ex-presidente pede que líderes e instituições promovam o debate pacífico e união nacional

Novas ameaças e explosão reforçam segurança na Praça dos Três Poderes

O Supremo Tribunal Federal intensifica medidas de segurança após novas ameaças eletrônicas; acesso ao prédio é restrito

Adriano Imperador lança biografia e se emociona

Livro revela detalhes inéditos da carreira e vida pessoal do ídolo do futebol brasileiro

Diabetes duplica em 32 anos, e Brasil lidera ranking mundial com 22 milhões de casos

Obesidade e má alimentação são os vilões

Santos espera 325 mil turistas no feriado

Com Festival do Imigrante, hotéis alcançam 83% de ocupação; cruzeiro com Zezé di Camargo é destaque

Marta concorre a melhor jogadora da NWSL

Brasileira brilha pelo Orlando Pride e busca prêmios de melhor jogadora e meio-campista da temporada nos EUA