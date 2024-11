Mais de 300 delegados são distribuídos para todas as regiões de São Paulo

Os 304 delegados que se formaram na última semana na Academia de Polícia (Acadepol) foram distribuídos para todas as regiões do estado de São Paulo. Os novos profissionais reforçaram o efetivo da Polícia Civil e vão aprimorar o atendimento à população, o trabalho investigativo e o combate à criminalidade.

Conforme planejamento realizado pela Delegacia Geral de Polícia, cerca de 30% do total de vagas são para as delegacias da capital paulista, que receberam 91 delegados. Para a região metropolitana foram deslocados 44 policiais. As cidades da Baixada Santista, no litoral, receberam 14 novos profissionais.

O interior de São Paulo recebeu 50% da turma de formandos. Os profissionais foram deslocados para diferentes regiões do estado, recompondo o efetivo de delegados nas unidades policiais.

A distribuição de delegados ficou dividida da seguinte maneira:

São José dos Campos: 13

Campinas: 21

Ribeirão Preto: 20

Bauru: 19

São José do Rio Preto: 11

Sorocaba: 19

Presidente Prudente: 17

Piracicaba: 20

Araçatuba: 15

(Araçatuba, Birigui, Guararapes, General Salgado, Penápolis, Buritama, Valparaíso, Avanhandava, Lavínia, Mirandópolis, Auriflama, Castilho e Pereira Barreto)

Com a distribuição dos novos delegados, o déficit na carreira reduziu de 30% para 20% na instituição. Essa é a primeira turma da Academia de Polícia (Acadepol) que recebe o título de especialista em direitos humanos.