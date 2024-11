Estudo intenso, superação e amizade marcam a formatura de novos delegados de polícia em SP

Após anos de estudo para passar no concurso e mais seis meses de aprendizado especializado na Academia de Polícia (Acadepol), 305 delegados se formaram nesta quinta-feira (7). Eles passam a integrar, a partir da próxima semana, o efetivo da Polícia Civil de São Paulo.

Empolgados, cheios de ideias e vontade de fazer acontecer, os profissionais contam que ter o título de delegado “é um sonho de infância realizado” e dizem estar preparados para entregar o melhor à população em termos de atendimento, trabalho investigativo, efetividade e combate à criminalidade.

Durante o período na academia, muitos se tornaram mães ou pais, tiveram perdas familiares e outros acontecimentos, mesmo assim, se mantiveram firmes e continuaram pelo anseio em fazer o seu maior desejo ser realizado.

Outro ponto citado pelos formandos foi a amizade formada entre os alunos, na qual um ajudava o outro com as tarefas e estudos, bem como serviam de apoio e incentivo quando a família estava longe.

O delegado Thiago Azevedo, de 34 anos, afirmou que sempre quis entrar para a corporação, mas, antes, trabalhava auxiliando promotores do Ministério Público de São Paulo na fiscalização da Polícia Civil. Para ele, esse trabalho serviu de “trampolim”, que o instigou ainda mais a prestar o concurso para delegado.

“Eu particularmente estudei mais de dez anos para realizar esse sonho. Fui do externo ao interno. É um trabalho muito árduo e de extrema relevância para a população”, disse. “Meus colegas e eu saímos da Acadepol com um certo receio de enfrentar o mundo, mas tenho certeza que estamos preparados para prestar o melhor serviço.”

Gabriela de Castro, de 27 anos, contou que a carga na Acadepol foi puxada, entre aulas teóricas e práticas, provas, dissertações e outras atividades preparadas por professores que possuem vasta experiência, mas garantiu que está “preparada para assumir qualquer delegacia do estado”. “Saímos hoje com a sensação maravilhosa de que, finalmente, pertencemos à melhor polícia do Brasil”, ressaltou.

Oradora da turma, a mais nova delegada Bruna Arpini, mencionou durante o discurso que a Polícia Civil e a Segurança Pública são imprescindíveis para o estado, mas pediu para que os colegas nunca se esqueçam que, apesar dos desafios que a profissão oferece, “sempre haverá alguém esperando ansiosamente para que retornem ao lares”.

Na formatura, foi possível observar os novos delegados e seus familiares se emocionarem com as palavras da delegada Bruna. Rafael Sitar revelou que foi um processo de superação que precisa ser celebrado.

O governador do estado, Tarcísio de Freitas, e o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, prestigiaram os alunos, relembraram suas formaturas e a emoção que esses momentos causam em cada um, além dos familiares.

“A gente lembra do que passamos, do apoio que recebemos da família, na trajetória de estudo, preparação para provas, por vezes decepções, e vemos que tudo isso valeu a pena”, pontuou o secretário.

Grade curricular

Essa é a primeira vez que a Academia de Polícia dá título de especialistas em direitos humanos aos delegados, sendo este tema uma das principais referências do curso. Os alunos também tiveram aulas de inquérito policial e investigação — com atividades práticas de casos reais —, além de curso de armamento e tiro, conduta, defesa pessoal, gestão pública e outras.

Para a diretora da Acadepol, Márcia Heloísa Mendonça Ruiz, esses novos profissionais representam uma recomposição de efetivo em todo o estado, sobretudo no interior, e “com certeza vão aliviar a sobrecarga, os plantões e o trabalho como um todo”.

Os formandos fazem parte da maior nomeação da história da Polícia Civil de São Paulo. Eles foram nomeados junto com investigadores e médico-legistas que se formaram em outubro.