Adriano Imperador lança biografia e se emociona

Em um evento marcado por fortes emoções, Adriano Imperador celebrou o lançamento de sua biografia na noite desta quarta-feira (13), na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A obra literária traça a trajetória do ex-jogador desde seus primeiros passos na Vila Cruzeiro, comunidade da Penha, até os desafios enfrentados ao longo de sua carreira esportiva.

“Todos já conhecem minha história, mas vê-la contada de maneira tão detalhada, envolvendo minha carreira e minha família, é algo de grande significado para mim. Mal posso acreditar que um garoto da comunidade chegou a este ponto”, declarou Adriano, visivelmente emocionado.

O projeto literário foi desenvolvido pelo escritor Ulisses Neto, que revelou que a iniciativa partiu do próprio Adriano após uma conversa para o The Players Tribune. Ulisses comentou sobre a dificuldade inicial em trabalhar com o ex-jogador devido à sua natureza reservada, mas destacou que, gradualmente, conseguiu explorar aspectos da vida pessoal do atleta desconhecidos pelo público.

“Optamos por não incluir ‘imperador’ no título do livro. A intenção era ressaltar o lado humano do Adriano. Ainda assim, é impossível não mencionar o futebol e os elementos que formam sua persona pública”, explicou o autor.

O evento atraiu cerca de 500 admiradores que lotaram a livraria no Barra Shopping em busca de um autógrafo e a oportunidade de encontrar o ídolo.

Ao longo de sua carreira, Adriano construiu um legado marcante no futebol. Entre suas conquistas estão o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo em 2009 e pelo Corinthians em 2011. Na Europa, brilhou pela Inter de Milão, onde levantou dois troféus do Campeonato Italiano, além de uma Supercoppa Italiana e uma Coppa Itália. Pela seleção brasileira, destacou-se ao vencer a Copa América de 2004, sendo também artilheiro da competição, além de participar da Copa do Mundo de 2006.