Marta concorre a melhor jogadora da NWSL

A renomada atleta brasileira Marta está entre as candidatas ao prêmio de melhor jogadora da temporada da National Women’s Soccer League (NWSL), a prestigiada liga de futebol feminino dos Estados Unidos. A craque, que veste a camisa 10 do Orlando Pride, também disputa o título de melhor meio-campista do campeonato.

Marta teve um papel crucial na trajetória vitoriosa do Orlando Pride, que conquistou a Supporters Shield, prêmio destinado ao time com a melhor campanha na fase classificatória. Com dez gols anotados, ela se destacou como uma das principais jogadoras da equipe. Na abertura dos playoffs, ocorrida na última sexta-feira, o Orlando Pride derrotou o Chicago Red Stars por 4 a 1, com Marta contribuindo para o placar com um gol.

No próximo domingo, pela semifinal, o Orlando Pride enfrentará o Kansas City Current. A equipe conta não apenas com Marta, mas também com as brasileiras Angelina e Adriana. O confronto promete ser intenso, já que do outro lado estarão Debinha e outras atletas de renome, como Bia Zaneratto, atualmente afastada por lesão. Na outra semifinal, o Gotham FC enfrenta o Washington Spirit, sendo este último o único semifinalista sem jogadoras brasileiras em seu elenco.

Na disputa pelo prêmio de Jogadora Mais Valiosa (MVP) da liga, Marta concorre com sua colega de equipe Barbra Banda, vice-artilheira do torneio com 15 gols. Outras concorrentes incluem Thabita Chawinga, artilheira da NWSL com 21 gols pelo Kansas City Current, além das americanas Trinity Rodman e Sophia Smith.

Na categoria de melhor meio-campista, Marta foi indicada ao lado de Croix Bethune (Washington Spirit), Vanessa DiBernardo (Kansas City Current), Loeau LaBonta (Kansas City Current) e Ashley Sanchez (North Carolina Courage).

Os prêmios individuais da NWSL são definidos por meio de uma votação que envolve jogadoras (responsáveis por 40% dos votos), proprietários e treinadores (25%), jornalistas (25%) e torcedores (10%). Além das categorias mencionadas, também serão reconhecidas as melhores goleira, defensora, técnico ou técnica e jogadora estreante. Os resultados serão revelados antes da final da NWSL, agendada para o dia 23 de novembro.