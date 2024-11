Novas ameaças e explosão reforçam segurança na Praça dos Três Poderes

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem sido alvo de novas ameaças, conforme informado pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, em uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (14). As ameaças teriam sido enviadas por meio eletrônico.

Apesar do relato, a assessoria do tribunal não esclareceu se essas ameaças foram recebidas antes ou após os incidentes de explosão ocorridos na noite de quarta-feira na praça dos Três Poderes. Segundo uma fonte interna, ameaças à corte são um fenômeno frequente.

A programação das sessões plenárias do STF permanece inalterada para esta quinta-feira, iniciando às 14h. O acesso está limitado a advogados envolvidos nos casos em pauta e jornalistas com credenciamento prévio. Medidas de segurança rigorosas serão implementadas para todos os presentes.

Na manhã desta quinta-feira, o edifício principal do tribunal passou por inspeções detalhadas realizadas por agentes da Polícia Federal e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar, como parte das ações preventivas adotadas.

Desde as primeiras horas do dia, o perímetro do STF está protegido por barreiras e um sistema de controle de acesso que se estende do estacionamento do panteão até o da Câmara dos Deputados. Esta medida permanecerá em vigor por tempo indeterminado.

Adicionalmente, o programa de visitação pública ao prédio sede está temporariamente suspenso até que novos procedimentos de segurança sejam estabelecidos e reavaliados.