Polícia encontra explosivos em casa alugada por autor de explosão no STF

Homem perde a vida em incidente explosivo nas proximidades do STF; investigações revelam arsenal similar em residência alugada na região de Ceilândia.

Na quarta-feira, dia 13, um homem faleceu após provocar uma explosão nas imediações do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme reportado pela TV Globo. Investigações subsequentes levaram as autoridades a uma casa alugada em Ceilândia, no Distrito Federal, localizada a aproximadamente 30 quilômetros da Praça dos Três Poderes. A propriedade foi alvo de buscas policiais na madrugada de quinta-feira, dia 14.

Durante a operação, agentes de segurança identificaram artefatos explosivos semelhantes aos utilizados no ataque ao STF. Esta informação foi confirmada pelo porta-voz da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Raphael Van Der Broocke, em comunicado à imprensa.

Relatos indicam que duas detonações foram registradas na noite de quarta-feira. Momentos antes, outros barulhos similares foram ouvidos vindo de um automóvel estacionado no Anexo IV da Câmara dos Deputados. De acordo com as autoridades, o veículo estava registrado em nome do autor das explosões.

O indivíduo envolvido era membro do Partido Liberal (PL) e já havia se candidatado ao cargo de vereador em Santa Catarina. Até o início da manhã de quinta-feira, o corpo ainda permanecia no local do incidente, apesar de a perícia já ter autorizado sua remoção. Em decorrência do ocorrido, a circulação de veículos na Praça dos Três Poderes foi temporariamente suspensa.