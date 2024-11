Santos espera 325 mil turistas no feriado

Com a chegada do feriado prolongado em comemoração à Proclamação da República, a cidade de Santos se prepara para receber um fluxo significativo de turistas. Estima-se que aproximadamente 325,8 mil visitantes desembarquem na cidade a partir desta sexta-feira (15). As expectativas são otimistas no setor hoteleiro, que prevê uma taxa de ocupação de até 83% nos estabelecimentos.

De acordo com dados fornecidos pela Ecovias, concessionária responsável pelo sistema Anchieta-Imigrantes, a Seção Observatório do Turismo (Seotur) da Secretaria de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo (Seectur) prevê que entre 70,5 mil e 108,6 mil veículos desçam a serra rumo a Santos. Isso corresponde a um afluxo entre 211,5 mil e 325,8 mil turistas.

Um levantamento realizado com 12 hotéis locais, totalizando 1,4 mil apartamentos, indica que a ocupação média deve atingir cerca de 73%, alcançando um pico de 83,4% na sexta-feira. Arthur Veloso, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira (Sinhores), destacou o entusiasmo com os números projetados para o período. Ele ressaltou que “a alta ocupação é um reflexo do compromisso da cadeia produtiva e dos serviços locais com a excelência”.

A principal atração do feriado em Santos será o Festival do Imigrante, programado para ocorrer entre sexta-feira e domingo (17) no bairro Valongo. O evento contará com apresentações culturais de dança e música, uma praça gastronômica diversificada, passeios informativos sobre imigração na cidade e feiras de economia criativa. Atividades infantis e oficinas gratuitas celebrando culturas internacionais também estão na programação.

Paralelamente, a Praça Luiz La Scala sediará um festival de economia criativa e um encontro de multicolecionismo das 13h às 21h. Cerca de 80 expositores apresentarão produtos variados como vestuário, decoração e gastronomia. O espaço também oferecerá música ao vivo e oficinas educativas.

No Terminal Marítimo Giusfredo Santini-Concais, um cruzeiro temático partirá no sábado a bordo do MSC Seaview. Artistas renomados como Zezé di Camargo e Bruno & Marrone estão entre as atrações confirmadas. A partida está programada para as 18h.

Essa movimentação turística está alinhada com o item 8 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU: Trabalho Decente e Crescimento Econômico.