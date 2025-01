TOP 10 notícias de hoje – 13/01/2025

Enem 2024: doze alunos alcançam nota máxima na redação

Apenas um aluno de escola pública atinge nota máxima; ministro anuncia prêmio para valorizar educação no Brasil.

MEIs: Prazo e regras para a Declaração Anual do Simples Nacional

MEIs têm até 31 de maio para declarar e evitar multas

Mais de 100 presos não retornam de ‘saidinha de Natal’ no RJ

Autoridades buscam traficante famoso entre os foragidos

Peruíbe se recupera após chuvas intensas: 212 pessoas voltam para casa e apoio continua

Os retornantes estão recebendo kits que incluem itens de limpeza, higiene pessoal, alimentos e colchões

BBB 25 começa hoje (13)

Duplas, novos desafios e prêmio recorde de R$ 6 milhões agitam a estreia

Ministério da Saúde adquire 9,5 milhões de doses da vacina Qdenga para combate à dengue

Qdenga está disponível gratuitamente no SUS; saiba quem pode se vacinar e como prevenir a doença.

Fernanda Torres brilha no Globo de Ouro e impulsiona bilheteria de “Ainda Estou Aqui”

Após a premiação, o interesse pelo filme disparou, com muitos espectadores se dirigindo às salas de cinema

INSS divulga os novos valores dos benefícios para 2025

Valores do teto recebido pelos pensionistas e as contribuições recolhidas à Previdência Social foram atualizados, assim como as contribuições

Forte terremoto atinge Japão e país emite alerta para tsunami

Alerta de tsunami foi emitido para a Miyazaki e Kochi

Brasil deve gerar até 1,5 milhão de empregos celetistas em 2025

Projeção da FecomercioSP aponta desaceleração do mercado de trabalho em comparação com 2024 — que, até novembro, registrou 2,2 milhões de novos postos