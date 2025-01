Mais de 100 presos não retornam de ‘saidinha de Natal’ no RJ

A Justiça do Estado do Rio de Janeiro autorizou a saída de 1.494 detentos para o benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL), com início no dia 24 e obrigatoriedade de retorno até o dia 30.

Durante o período de saída, quase 200 presos que receberam essa “saidinha de Natal” não retornaram às unidades prisionais, sendo, atualmente, considerados foragidos da Justiça.

Ao término do prazo estipulado, foi registrado que 206 internos não voltaram para suas respectivas penitenciárias. Contudo, nos dias subsequentes, apenas 10 detentos se reapresentaram.

Dessa forma, as autoridades estão em busca de 196 fugitivos. Entre os procurados, destaca-se o traficante Marcelo da Silva Soares, conhecido como Macarrão do Antares ou Cazuza.

A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap-RJ) esclareceu que a concessão da VPL e os critérios necessários para a sua obtenção são regulamentados pela Lei de Execução Penal (LEP). A responsabilidade pela aplicação dessa decisão é da Justiça, enquanto cabe à secretaria informar à Vara de Execuções Penais sobre os casos em que os detentos não retornarem no prazo estipulado.

O presídio de Gericinó, localizado em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, é uma das instituições onde esses beneficiários estavam detidos antes das saídas.