Fernanda Torres brilha no Globo de Ouro e impulsiona bilheteria de “Ainda Estou Aqui”

A atriz brasileira Fernanda Torres conquistou o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama durante a cerimônia do Globo de Ouro, realizada no último domingo, dia 5. Sua interpretação marcante da personagem Eunice Paiva no longa-metragem “Ainda Estou Aqui” gerou uma onda de entusiasmo entre o público brasileiro, resultando em um aumento significativo na arrecadação do filme nos cinemas.

Após a premiação, o interesse pelo filme disparou, com muitos espectadores se dirigindo às salas de cinema. Os dados revelados pela Comscore, empresa especializada em análise de bilheteira, indicam que a arrecadação do filme passou de aproximadamente R$ 45,9 mil entre os dias 2 e 5 de janeiro para mais de R$ 173 mil entre os dias 9 e 12, evidenciando um crescimento impressionante.

“Ainda Estou Aqui”, lançado em 7 de novembro de 2024, rapidamente se tornou um fenômeno tanto entre críticos quanto entre o público, acumulando mais de três milhões de espectadores no Brasil. O longa, que já é cogitado para indicações ao Oscar nas categorias de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz, narra a história de Eunice Paiva, viúva do ex-deputado federal Rubens Paiva e mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva. A trama retrata as dificuldades enfrentadas pela família durante a ditadura militar brasileira, destacando a luta de Eunice para manter a unidade familiar após o desaparecimento do marido sob circunstâncias misteriosas.

A estreia do filme nos Estados Unidos está marcada para o dia 17 de janeiro nas cidades de Nova York e Los Angeles. Contudo, é importante ressaltar que os incêndios florestais na região podem impactar o cumprimento deste cronograma. A expectativa é que os indicados ao Oscar sejam anunciados no dia 19 de janeiro, momento aguardado por muitos no setor cinematográfico.