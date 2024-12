“Ainda Estou Aqui” se torna filme brasileiro mais assistido dos últimos cinco anos

O filme “Ainda Estou Aqui” conquistou um impressionante público de 3 milhões de espectadores após sua exibição durante oito semanas nas salas de cinema do Brasil. Esta informação foi divulgada pelo site Filme B, que se especializa na cobertura do setor cinematográfico.

Dirigido pelo renomado Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, a produção se consolidou como o maior êxito do cinema nacional em 2024, além de se destacar como o filme brasileiro mais assistido nos últimos cinco anos, superando os desafios impostos pela pandemia de coronavírus.

Em termos financeiros, “Ainda Estou Aqui” se posiciona como a quinta maior bilheteira do ano, acumulando até o momento mais de R$ 62,7 milhões em arrecadação, conforme dados da Comscore. No ranking das maiores bilheteiras, o filme ocupa a posição seguinte a “Moana 2”, “Meu Malvado Favorito 4”, “Deadpool & Wolverine” e “Divertida Mente 2”, este último detentor do título de maior arrecadação da história no Brasil.

Atualmente, “Ainda Estou Aqui” continua em cartaz em cerca de 200 cinemas espalhados pelo país. Além disso, na próxima semana, o longa poderá conquistar prêmios importantes no Globo de Ouro, uma das premiações mais respeitadas do mundo cinematográfico. A obra dirigida por Salles está concorrendo nas categorias de melhor filme internacional e melhor atriz em drama, com a atuação de Fernanda Torres sendo amplamente reconhecida.