Incêndio florestal devasta região de luxo em Los Angeles

Nesta terça-feira, 7 de novembro, um incêndio florestal avançou rapidamente em uma área de alto padrão em Los Angeles, Estados Unidos, levando à evacuação apressada de moradores que se viam sem opções seguras para escapar. Com as estradas bloqueadas, muitos foram forçados a deixar suas residências a pé, buscando abrigo contra as chamas que podiam ser vistas a quilômetros de distância.

O incêndio, que consumiu mais de 310 hectares em Pacific Palisades, situado nas montanhas de Santa Monica, afetou uma região famosa por suas mansões luxuosas na costa oeste americana. Relatos de residentes em Venice Beach, localizada a aproximadamente 10 quilômetros do local, confirmaram a visibilidade das chamas.

A situação foi exacerbada por uma forte tempestade de vento que atingiu o sul da Califórnia, com previsões meteorológicas indicando que essa condição adversa pode persistir por vários dias. Os ventos podem alcançar velocidades isoladas de até 160 km/h, especialmente em áreas que não têm recebido chuvas significativas nos últimos meses. Em resposta a esse cenário alarmante, cerca de 500 mil clientes de serviços públicos podem enfrentar interrupções no fornecimento de energia elétrica como medida preventiva contra possíveis ignições acidentais.

Com o intuito de facilitar as operações de resgate e evacuação, importantes trechos rodoviários foram fechados para tráfego não essencial. Alguns moradores abandonaram seus veículos para se afastar do perigo, aguardando socorro. Para auxiliar na remoção dos carros deixados para trás e garantir a passagem dos bombeiros, autoridades locais utilizaram escavadeiras.

Kelsey Trainor, residente da área afetada, relatou a gravidade da situação: “A única estrada que dá acesso ao nosso bairro estava completamente obstruída”. Ela descreveu momentos de pânico: “Vimos o fogo saltar de um lado da estrada para o outro. As pessoas saíam dos carros com seus animais de estimação e filhos, chorando e gritando. A estrada ficou bloqueada por aproximadamente uma hora”.

O meteorologista Daniel Swain alertou sobre o potencial catastrófico dos incêndios sob essas condições climáticas extremas: “É muito preocupante“. Outros moradores também relataram ter deixado suas casas levando apenas alguns itens essenciais. O professor Andrew Hires, da Universidade do Sul da Califórnia, comentou sobre sua experiência: “Juntamos documentos e algumas roupas em caixas e partimos. Ficamos presos por cerca de 20 minutos antes de conseguir escapar”.

Os alertas vermelhos permanecem ativos na região até a noite desta quinta-feira, 9. O presidente Joe Biden estava programado para visitar a Califórnia e anunciar a criação de dois novos monumentos nacionais; no entanto, o evento foi cancelado devido às condições climáticas adversas. Além disso, a estreia do filme “Imparável“, com Jennifer Lopez no elenco, também foi suspensa.