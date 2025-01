Globo de Ouro: Fernanda Torres faz história e vence prêmio de melhor atriz em drama

Na madrugada deste domingo (5), Fernanda Torres fez história ao conquistar o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama, um marco significativo para a atuação brasileira no exterior. A artista recebeu o prêmio por sua atuação na produção “Ainda Estou Aqui“, dirigida por Walter Salles, tornando-se a primeira atriz do Brasil a alcançar tal conquista.

Em seu discurso de agradecimento, Fernanda expressou sua surpresa: “Meu Deus, eu não preparei nada, porque eu já estava feliz. Este é um ano incrível para atuações femininas. Tantas atrizes aqui que eu admiro muito. Claro que eu quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo, por essa história”, afirmou.

A atriz dedicou o prêmio à sua mãe, destacando a importância da arte em tempos difíceis. “Esta é a prova de que a arte pode superar momentos difíceis, como a Eunice Paiva, que eu interpreto, mostrou. É um filme que nos ajuda a mostrar como sobreviver em tempos difíceis“, disse ela emocionada.

Fernanda Torres superou renomadas atrizes de Hollywood nesta competição acirrada. Entre as concorrentes estavam Nicole Kidman com “Babygirl“, Angelina Jolie em “Maria Callas“, Kate Winslet por “Lee“, Tilda Swinton em “O Quarto ao Lado” e Pamela Anderson por “The Last Showgirl“.

A conquista de Torres a coloca como a terceira atriz brasileira a ser indicada ao Globo de Ouro. A primeira foi Sonia Braga, que recebeu indicações em três ocasiões diferentes: como atriz coadjuvante por “O Beijo da Mulher-Aranha” (1986), “Luar sobre Parador” (1989) e “Amazônia em Chamas” (1995). Fernanda Montenegro, mãe da atriz e parte do elenco de “Ainda Estou Aqui“, também foi indicada na categoria por sua atuação em “Central do Brasil” (1999), mas perdeu para Cate Blanchett por “Elizabeth“.

A vitória de Fernanda Torres fortalece suas chances de uma indicação ao Oscar como uma das cinco melhores atrizes. Além disso, proporciona um impulso à campanha do filme “Ainda Estou Aqui” na corrida pelo prêmio de Melhor Filme Internacional.

O longa-metragem, que narra a história de Eunice Paiva inspirada no livro escrito por seu filho Marcelo Rubens Paiva sobre o desaparecimento do pai durante a ditadura militar, já conta com mais de três milhões de espectadores no Brasil. Com o reconhecimento internacional, espera-se que o filme continue atraindo público nas salas de cinema.