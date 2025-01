Enem 2024: doze alunos alcançam nota máxima na redação

A edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) revelou que doze candidatos conseguiram alcançar a nota máxima de mil na redação. Destes, apenas um é oriundo de uma escola pública localizada em Minas Gerais. Os outros participantes com desempenho excepcional vêm de diversos estados, incluindo Alagoas, Ceará, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e o Distrito Federal.

Em uma coletiva de imprensa realizada na segunda-feira, 13 de novembro, dia da divulgação dos resultados do exame, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que o presidente do Brasil lançará um prêmio destinado a reconhecer os resultados obtidos na educação básica nacional, englobando também os resultados do Enem.

“Nos próximos dias, faremos um anúncio detalhando as categorias que irão reconhecer os esforços para a melhoria da qualidade da educação básica no país. Essas categorias contemplarão municípios, estados, redes e escolas. O objetivo é promover maior transparência sobre os resultados e valorizar o trabalho das instituições educacionais em todo o Brasil”, afirmou Santana.

Além disso, o ministro destacou que a nota média da redação nesta edição foi de 660 pontos, um aumento significativo em relação à média de 645 pontos registrada na edição anterior do exame. “Esse crescimento de 15 pontos na proficiência média representa um avanço notável em comparação ao ano anterior”, concluiu.