Resultados do Enem 2024 já estão disponíveis na Página do Participante

Na manhã desta segunda-feira, 13 de novembro de 2024, foram oficialmente anunciados os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Os candidatos podem acessar suas notas de forma individual através da Página do Participante, utilizando seu login no Gov.br, que requer CPF e senha.

Logo após a liberação das notas, o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela realização do exame, enfrentou dificuldades técnicas, resultando em instabilidade para os usuários.

O Enem desempenha um papel crucial na avaliação do desempenho acadêmico dos estudantes ao final da educação básica. Desde a sua criação, há mais de 20 anos, consolidou-se como a principal via de acesso ao ensino superior no Brasil, servindo como critério fundamental para programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Tanto instituições de ensino públicas quanto privadas utilizam as notas do Enem em seus processos seletivos, podendo considerar os resultados como critério exclusivo ou complementar. Além disso, essas notas são essenciais para a concessão de auxílios financeiros governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais obtidos no Enem também podem ser utilizados nos processos seletivos de universidades em Portugal que mantêm acordos com o Inep. Essas parcerias facilitam o acesso às notas dos estudantes brasileiros que aspiram a uma formação superior em território português.