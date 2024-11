Enem 2024: Número de estudantes inscritos da rede pública de São Paulo aumenta em 57,7%

O número de concluintes da rede pública de São Paulo inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aumentou em 57,7% na comparação com a edição de 2023. Neste ano, mais de 300 mil estudantes da 3ª série do Ensino Médio matriculados em escolas públicas paulistas devem fazer as provas do exame aplicado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). No ano passado, 191 mil alunos se inscreveram. A primeira etapa do Enem foi aplicada neste domingo (3) com questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Desde o início do ano letivo, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) promoveu uma série de ações de incentivo à comunidade escolar sobre a importância do exame. Uma das novidades foi a inclusão na matriz curricular da disciplina Aceleração para o Vestibular. O componente tem como objetivo apoiar o estudante na conexão entre projeto de vida e decisões de carreira, aproximá-lo do universo do vestibular e do contexto universitário, além de oferecer aulas de conteúdos exigidos no Enem.

Todos os estudantes do Ensino Médio também têm acesso à plataforma educacional “Me Salva”, que conta com mais de 3.500 videoaulas e simulados. O foco da ferramenta é no desenvolvimento da escrita e da competência leitora, habilidades que são avaliadas na prova de redação do Enem.

Em 2024, a Seduc-SP também organizou lives formativas com professores sobre como realizar a inscrição no exame. Para apoiar os estudantes da rede, principalmente aqueles matriculados na última série do Ensino Médio, foi lançada uma campanha de incentivo para solicitar e atualizar a documentação, como certidão de nascimento, carteira de identidade, cadastro de pessoas físicas e título de eleitor.