INSS divulga os novos valores dos benefícios para 2025

O Ministério da Previdência Social anunciou os novos valores a serem pagos aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem acima do salário mínimo. A partir de 1º de janeiro de 2025, os benefícios desses segurados serão reajustados em 4,77%, conforme estabelecido pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 6, que se baseia no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2024, divulgado pelo IBGE.

Com o novo ajuste, os benefícios do INSS – incluindo aposentadorias, auxílios-doença e pensões por morte – terão um valor mínimo fixado em R$ 1.518. O teto dos benefícios previdenciários também sofrerá alteração, passando de R$ 7.786,02 para R$ 8.157,41. Os segurados começarão a receber esses valores ajustados a partir de 3 de fevereiro. Aqueles que se aposentaram ou iniciaram a percepção de pensão ou auxílio durante o ano de 2024 receberão uma correção proporcional ao período em que o benefício foi concedido.

Além disso, o Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/LOAS), destinado a idosos e pessoas com deficiência em situação de extrema pobreza, assim como as rendas mensais vitalícias e pensões especiais para dependentes das vítimas de hemodiálise na cidade de Caruaru (PE), também terão o valor fixado em R$ 1.518.

No que diz respeito aos seringueiros e seus dependentes, o benefício, conforme a Lei nº 7.986/89, será elevado para R$ 3.036. A cota do salário-família também será ajustada, passando a ser de R$ 65,00 para segurados com remuneração mensal não superior a R$ 1.906,04.

As contribuições à Previdência Social para trabalhadores empregados, domésticos e avulsos também foram revisadas. As novas alíquotas são: 7,5% para quem ganha até R$ 1.518; 9% para rendimentos entre R$ 1.518,01 e R$ 2.793,88; 12% para salários entre R$ 2.793,89 e R$ 4.190,83; e 14% para aqueles que recebem entre R$ 4.190,84 e R$ 8.157,41. É importante ressaltar que essas alíquotas referentes aos salários do mês de janeiro deverão ser recolhidas apenas em fevereiro, uma vez que as contribuições são pagas no mês subsequente.

Os pagamentos iniciam-se no dia 27 de janeiro e se estendem até o dia 7 de fevereiro. Para verificar a data específica do pagamento, os beneficiários devem consultar o número final do cartão do benefício, desconsiderando o último dígito verificador.

Para aqueles sem acesso à internet, a Central de Atendimento pode ser contatada pelo número 135, onde é necessário informar o CPF e confirmar algumas informações cadastrais para evitar fraudes. Já os segurados com acesso à internet podem utilizar o site Meu INSS; após logar-se na plataforma, basta acessar a opção “Extrato de Pagamento” para visualizar detalhes sobre os pagamentos dos benefícios.

Além disso, é possível realizar consultas pelo aplicativo Meu INSS disponível para sistemas Android e iOS. Assim como no site, será necessário fazer login com CPF e senha para acessar as informações pertinentes ao beneficiário.