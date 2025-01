Peruíbe se recupera após chuvas intensas: 212 pessoas voltam para casa e apoio continua

A cidade de Peruíbe, localizada no estado de São Paulo, apresenta uma significativa diminuição nos níveis das águas, que recuaram cerca de 70%, conforme informado pela Defesa Civil do estado. Essa atualização foi divulgada na manhã desta segunda-feira (13).

Com a melhoria nas condições, 212 pessoas deixaram os centros de acolhimento e retornaram para suas residências, levando à desativação de um dos abrigos temporários criados para atender os afetados pelas enchentes.

O município já contabiliza um total de 442 desabrigados devido aos eventos climáticos extremos. Em resposta à situação, a Prefeitura de Peruíbe está fornecendo suporte às famílias que mais sofreram com as chuvas. Os retornantes estão recebendo kits que incluem itens de limpeza, higiene pessoal, alimentos e colchões. Aqueles que ainda não receberam assistência são orientados a se cadastrar nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Caraguava e Vila Erminda, ou a entrar em contato através dos telefones 153 e 199 entre as 9h e 17h.

Além do auxílio material, a prefeitura está implementando serviços nas áreas mais afetadas, como desinfecção das ruas e lavagem das residências, visando um retorno à normalidade de forma segura e organizada.

Em relação aos animais afetados pelas chuvas, a Defesa Civil relatou que não há pontos de deslizamento no momento. Aproximadamente 100 animais foram resgatados, enquanto outros 100 estão recebendo cuidados em suas casas com água e ração. Um caso notável foi o resgate de um cavalo que ficou preso na laje de uma residência por dois dias; a operação contou com a colaboração da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Grupo de Ação e voluntários.

Atualmente, os abrigos da EMEF Professora Delcélia Joselita Machado Bezerra e EMEF Maria Amélia Ribas Campilongo permanecem abertos para atender às necessidades da população local.

Vale ressaltar que a cidade havia declarado estado de emergência devido às intensas chuvas. Entre os dias 8 e 9 deste mês, foram registrados 263 mm de precipitação em apenas 24 horas, superando a média mensal esperada para todo o mês.