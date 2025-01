ONG inicia resposta imediata a chuvas em Peruíbe

Devido às chuvas intensas que estão atingindo a cidade de Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, 442 pessoas encontram-se desabrigadas, segundo a Defesa Civil, em boletim divulgado na manhã do dia 10. Desde quarta-feira (8), as chuvas registraram 244 milímetros em 24 horas, um volume superior aos 236 mm esperados para o mês. A ONG Visão Mundial, organização humanitária que atua em respostas a emergências globais, estará no território mobilizada para analisar as áreas atingidas pelo desastre e prestar possíveis auxílios à comunidade local.

“Estamos mobilizando parceiros e empresas privadas para auxiliar com doações e atender às necessidades da cidade. Nosso compromisso é ser um suporte para as diversas famílias e crianças que estão em alojamentos, muitas vezes sem esperança de melhoria. Vamos ao local para ouvir cada pessoa e traçar a melhor estratégia para direcionar o suporte humanitário aos envolvidos”, afirma Henrique Alencar, Gerente Nacional de HEA (Assuntos Humanitários e de Emergência) da ONG Visão Mundial.

A organização é pioneira em ações emergenciais e no apoio a crianças e adolescentes. No Rio Grande do Sul, durante a maior crise climática enfrentada pelo estado, a Visão Mundial se mobilizou para apoiar mais de 70 mil famílias e 200 mil crianças com a distribuição de cestas básicas, água potável, itens de higiene e kits de ternura. Esses kits incluem materiais lúdicos voltados exclusivamente para crianças, como jogos pedagógicos, cadernos para colorir, giz de cera, massa de modelar e outros itens que promovem momentos de descontração, ajudando a reduzir os efeitos traumáticos da tragédia.

“Nosso objetivo vai além de suprir necessidades imediatas, queremos levar esperança e dignidade às famílias afetadas, especialmente às crianças, que precisam de acolhimento e momentos de conforto para superar esse período tão difícil”, conclui Thiago Crucciti, Diretor Nacional da ONG Visão Mundial.

A Visão Mundial está recebendo doações do setor privado por meio do e-mail [email protected] e de pessoas físicas via pix: [email protected].