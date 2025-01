Chuvas intensas deixam mais de 400 desabrigados em Peruíbe (SP)

No último dia 9, a Defesa Civil emitiu um alerta sonoro via tecnologia Cell Broadcast, informando os moradores de Peruíbe, no litoral paulista, sobre a grave situação enfrentada pela cidade após um intenso temporal.

O município, que decretou situação de emergência, foi severamente afetado por chuvas entre os dias 8 e 9 de janeiro. Segundo informações da Defesa Civil estadual, as precipitações resultaram em um volume de 263 mm em apenas 24 horas, superando a média esperada para todo o mês de janeiro, que era de 236 mm. A situação levou ao deslocamento de 442 pessoas, que ficaram desabrigadas.

As imagens aéreas capturadas pela Defesa Civil demonstram a extensão dos alagamentos na região. Em resposta à crise, a prefeitura estabeleceu três abrigos temporários: a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Delcélia Joselita Machado Bezerra, a EMEF Prof. Maria Amélia e a EMEF Fernando Nepomuceno Filho.

A Defesa Civil Estadual, em colaboração com o Fundo Social, enviou quatro caminhões com suprimentos humanitários para atender as necessidades imediatas da população afetada. Entre os itens enviados estão 300 cestas básicas e diversos kits de limpeza e higiene.

De acordo com a Defesa Civil municipal, os efeitos do temporal foram exacerbados por rajadas de vento, causando erosão e pontos críticos de alagamento. Na Rua Tenente José Ignácio Monte Oliva, por exemplo, a enxurrada provocou uma erosão significativa, isolando a área. No bairro Caraguava, o Corpo de Bombeiros precisou resgatar 17 pessoas que ficaram cercadas pelas águas.

Além disso, outros bairros como Vila Erminda, Araminguava e Jardim das Flores também foram severamente impactados, aumentando o número total de desabrigados para 442 moradores pertencentes a 137 famílias.

As consequências das chuvas não se limitaram apenas aos alagamentos; também foram reportados deslizamentos em áreas rurais do município. Para avaliar os riscos nessas regiões, uma equipe do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) será enviada para realizar vistorias técnicas.

Os abrigos emergenciais atualmente acolhem: 154 pessoas na EMEF Prof. Maria Amélia; 120 na EMEF Fernando Nepomuceno Filho; e 168 na EMEF Professora Delcélia Joselita Machado Bezerra.

As operações de resgate continuam sendo coordenadas por agentes da Polícia Militar Ambiental e do Corpo de Bombeiros utilizando embarcações apropriadas. Na manhã do dia 10, as equipes da Defesa Civil se reuniram na sede da prefeitura para planejar as próximas ações em apoio à comunidade afetada.

A previsão meteorológica indica que nesta sexta-feira o clima deverá ser predominantemente ensolarado com algumas nuvens. No entanto, há possibilidade de chuvas fracas a moderadas à tarde devido à combinação do calor com a umidade do oceano. As autoridades alertam para o risco de novos transtornos em áreas vulneráveis devido ao solo encharcado.