TOP 10 notícias de hoje – 09/10/2024

‘Caçadores de furacão’ voam dentro do furacão Milton

Objetivo da equipe é coletar dados e melhorar previsões meteorológicas

Furacão Milton causa tornados na Flórida, e 12 milhões estão sob alerta

Há três alertas ativos no estado, com possibilidade de formação de novos tornados ao longo do dia

Voos da FAB resgataram 77 estrangeiros do Líbano

Desde o início do conflito entre Israel e o Hezbollah, mais de 450 pessoas foram transportadas pela FAB

Dois romeiros morrem atropelados na Dutra a caminho de Aparecida do Norte

Outras duas pessoas foram atingidas na noite desta terça-feira (8) e tiveram ferimentos leves, segundo concessionária

Brasileiros que vivem na Flórida se preparam para chegada do furacão Milton

A previsão é de que a tempestade chegue à costa da Flórida nesta quarta-feira (9)

Disney segue outros parques e suspende atividades devido a furacão Milton

Um dos furacões mais poderosos deve atingir a costa da Flórida na noite desta quarta (9)

Milagre de jovem que superou coma por amor ao Fluminense e a Fred vira filme

Gabriel Varandas era atleta mirim de futsal na Paraíba quando foi diagnosticado com um tumor no cérebro

Deputados autorizam SP a contratar parceria para construir túnel Santos-Guarujá

A obra é estimada em cerca de R$ 6 bilhões, dividido entre estado e União, além de participação da iniciativa privada

GSH Banco de Sangue de Santo André faz apelo por doações antes do feriado

Em períodos de recessos, as doações de sangue diminuem consideravelmente

X começa a funcionar no Brasil após decisão de Moraes

Para voltar a funcionar, a plataforma de Elon Musk teve que cumprir as decisões, indicar uma representante em território nacional e pagar as multas determinadas pelo ministro