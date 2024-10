Voos da FAB resgataram 77 estrangeiros do Líbano

Os dois voos da FAB que repatriaram brasileiros do Líbano também trouxeram 77 estrangeiros, segundo dados obtidos pelo UOL.

Parentes próximos de brasileiros entraram na lista de passageiros. Mais de 450 pessoas já foram transportadas pela FAB, entre nacionais e estrangeiros, desde a escalada no conflito entre Israel e o Hezbollah. Além disso, seis animais de estimação viajaram juntos aos donos.

Também foram resgatados uruguaios e paraguaios, a pedido dos governos desses países. O mesmo aconteceu na missão de repatriação na Faixa de Gaza, quando o governo brasileiro deu carona a cidadãos de países vizinhos.

A cooperação entre países é normal em situações de crise, explicou um integrante do governo brasileiro à reportagem. No caso do Líbano, por exemplo, alguns brasileiros foram evacuados em voos do governo de Portugal.

No primeiro voo, 39 libaneses e dois uruguaios estavam a bordo. No segundo voo, eram 27 libaneses, seis paraguaios, dois venezuelanos e um argentino.

O terceiro voo de repatriação deve sair de Beirute hoje em direção ao Brasil. A lista de passageiros ainda não foi fechada.

FAB estima que pode resgatar 500 brasileiros por semana. Os pedidos de ajuda foram feitos por cerca de 3.000 brasileiros que moram no Líbano devido à escalada de ataques na região. O país tem a maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio, com 21 mil residentes.