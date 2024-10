Milagre de jovem que superou coma por amor ao Fluminense e a Fred vira filme

A emocionante história do menino Gabriel Varandas que ficou à beira da morte ganhará as telas do cinema. O longametragem “Inexplicável”, que estreia em 7 de novembro, conta o verdadeiro milagre ocorrido com o jovem paraibano, então com 8 anos de idade, que se agarrou no amor ao Fluminense e ao ídolo Fred para superar a grave doença.

Reprodução – Graacc

Gabriel era atleta mirim de futsal na Paraíba quando passou a sentir fortes dores de cabeça. Após exames, ele foi diagnosticado com um tumor no cérebro.

A cirurgia para a retirada parecia ser a esperança de dias melhores, mas o pior ainda estava por vir. Após receber alta, ele contraiu uma meningite e precisou ser levado às pressas ao hospital em um quadro gravíssimo, entre a vida e a morte. Foram 30 procedimentos cirúrgicos em 37 dias de internação.

Suas únicas lembranças de antes da doença foram o ídolo Fred e o título brasileiro de 2010, do Fluminense. Os profissionais da medicina, então, passaram a usar esse amor pelo clube e pelo atacante para estimulá-lo mentalmente. Milagrosamente, o jovem recuperou seus movimentos, a fala e hoje vive uma vida saudável.

Gabriel já teve a oportunidade de conhecer Fred pessoalmente. O ídolo, hoje aposentado, acompanhou a produção do filme e vive a expectativa de ver nas telas de cinema a história que mais o comoveu como pessoa.

“Ter o Fred no filme ‘Inexplicável’ foi algo especial para nós e, principalmente, para o Gabriel Varandas. Como torcedor apaixonado pelo Fluminense e pelo futebol, Gabriel encontrou no Fred uma grande fonte de inspiração durante sua recuperação, o que o ajudou a seguir forte em momentos difíceis. A presença do Fred no filme simboliza essa conexão emocional e reforça a mensagem de superação. Recriar essa cena real foi emocionante, e temos certeza de que todos os amantes do futebol vão se identificar com essa história”, declarou Fabrício Brittar, diretor do filme.

ELENCO ESTELAR

“Inexplicável” conta com um elenco estelar. Léticia Spiller interpreta Yanna, a mãe de Gabriel; Eriberto Leão vive Marcus, o pai do menino; Miguel Venerabile é o jovem Gabriel Varandas; André Ramiro atua como Dr. Christian, médico que luta pela vida do jovem jogador; e Suely Franco é Suelene, a avó de Gabriel.

Já Fred não é interpretado por nenhum ator. Suas aparições no longametragem são do próprio ex-atacante.

O filme é dirigido por Fabrício Bittar, tem produção da “Clube Filmes” e codistribuição da “Cinecolor”. A obra é inspirada no livro “O Menino que Queria Jogar Futebol: uma história de fé e superação”.

RENDA A TRATAMENTO AO CÂNCER

Além da história emocionante, o filme terá um papel social importante. Parte da renda do filme será destinada à GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer).

O trailer divulgado recentemente ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações nas plataformas digitais. Para o diretor, o filme é uma esperança de que gere inspiração às pessoas.

“Estou extremamente tocado com a resposta incrível ao trailer de ‘Inexplicável’. Ver tantas pessoas se conectando com a história já é um prêmio para toda a equipe. Este é um filme que carrega uma mensagem muito forte de esperança e superação, e espero que continue a inspirar e emocionar o público. Mal posso esperar para compartilhar o filme completo nos cinemas”, disse Fabrício Bittar, diretor do filme.