Dois romeiros morrem atropelados na Dutra a caminho de Aparecida do Norte

Dois romeiros morrem atropelados na noite desta terça-feira (8) na rodovia Presidente Dutra, em São Paulo. Eles estavam a caminho de Aparecida (a cerca de 180 km São Paulo) para as comemorações do Dia da Padroeira do Brasil, no próximo sábado (12).

No primeiro caso, às 21h17, um homem de 51 anos foi atropelado por um ônibus no km 188, em Santa Isabel, no sentindo Rio de Janeiro.

Segundo a concessionária CCR RioSP, três pessoas foram atropeladas neste acidente -duas tiveram ferimentos leves.

Os três, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), faziam a peregrinação em um grupo com sete pessoas.

A documentação do veículo estava regular, de acordo com a polícia. O motorista do ônibus foi submetido ao teste do etilômetro (bafômetro) e o resultado deu negativo para o consumo de álcool.

Segundo a ocorrência, a vítima atravessava um acesso de desaceleração da rodovia no momento em que foi atropelada.

No outro caso, em Pindamonhangaba, a vítima tinha 65 anos. O idoso foi atingido no km 99, também sentido Rio de Janeiro, por um veículo não identificado. O acidente ocorreu às 23h55.

Nos dois casos, as pessoas mortas seguiam no sentido da via, com roupas escuras e à noite, fatores que podem ter contribuído para o sinistro, diz a polícia.

As circunstâncias dos acidentes serão apuradas pela polícia judiciária.

Cerca de 40 mil romeiros devem caminhar pela Dutra nesta semana em direção ao Santuário Nacional de Aparecida para as celebrações do Dia da Padroeira do Brasil.

A estimativa é da PRF, que prevê um número maior de peregrinos do que no ano passado, quando aproximadamente 35 mil pessoas passaram pelo contador instalado na estrada.

Em 2023, aproximadamente 330 mil pessoas estiveram no santuário entre os dias 3 e 12 de outubro. Somente no dia em homenagem à Padroeira foram cerca de 112 mil católicos.

Neste ano, o tema as festividades no santuário será “Mãe Aparecida acolhei-nos como peregrinos da esperança!”.

De acordo com a PRF, existe uma preocupação maior neste ano porque há uma série de obras na Dutra, em São Paulo, Guarulhos e São José dos Campos.

Nesses locais, a sinalização foi reforçada e estão sendo feitas ações como instalação de cerquites (telas) e fresagem no solo, para oferecer mais conforto, além de cones com pirilampos e placas orientando o local por onde a passagem deve ser feita.

Também estão sendo colocadas placas com recomendações a motoristas e romeiros. Os avisos, segundo a concessionária CCR RioSP, informam principalmente sobre a presença de pedestres e ciclistas às margens da rodovia.

Alguns trechos da Dutra também receberão cones paro o caso de bloqueio de faixas para a passagem de grupos de peregrinos, se decidido pela polícia.

Cerca de 30 mil refletivos estão sendo entregues a grupos de peregrinos caminhando pela rodovia. “No caso de ciclistas, os refletivos são colados, na hora, com o objetivo de aumentar a visibilidade durante o trajeto a Aparecida”, diz a concessionária.

Em razão dos diversos riscos relacionados à baixa visibilidade, a PRF reforça a recomendação aos romeiros para que não realizem a peregrinação no período noturno e também para não caminhar no sentido da via, mas sim no sentido oposto.

“Caso optem por realizar a jornada durante a noite, reforçamos a necessidade do uso de coletes refletivos, lanternas, roupas claras ou coloridas e demais itens ou equipamentos que auxiliem na visualização dos pedestres”, afirmou a PRF.

Nesta semana, veículos com superdimensões terão restrição de circulação. Entre eles estão caminhões a partir de 2,60 m de largura, 4,40 m de altura e 19,80 m de comprimento total e com peso bruto que ultrapassar 58,5 toneladas.

Os trechos com restrições incluem as rodovias Presidente Dutra e Lorena-Itajubá (BR-459) e a avenida Itaguassú, em Aparecida (BR-488).

A medida busca garantir fluidez e segurança no trânsito, principalmente no período de aumento do fluxo de veículos e romeiros nas rodovias.

PROGRAMAÇÃO PARA 12 DE OUTUBRO

0h às 4h30 – Vigília Mariana

5h45 – Alvorada

6h – Missa

9h – Missa solene

12h – Toque dos sinos

12h – Missa das crianças

14h – Missa

15h – Consagração solene (basília histórica)

16h – Missa

18h – Missa de encerramento

O educador físico Erick Peterson Marques, 42, saiu no início da manhã desta terça de Itaquera, na zona leste de São Paulo, em direção a Aparecida com um grupo de 325 pessoas.

Em sua oitava romaria à cidade, esse é o maior grupo que organiza. A ideia é que os romeiros cheguem ao Santuário Nacional no fim da manhã de sexta-feira (11).

“Procuramos sempre seguir sobre a grama e não andar à noite, além de utilizar coletes refletivos e lanternas de cabeça”, afirma.

Marques vai correndo todos os anos para Aparecida -os demais romeiros do grupo seguem até o santuário caminhando- para pagar uma promessa em agradecimento a doações de brinquedos para a ONG que gerencia em Itaquera, a Equipe Filhotes.

DICAS DE SEGURANÇA PARA PEREGRINOS

– Atenção redobrada, principalmente ao atravessar ruas

– Usar roupas claras e coletes refletivos

– Quando em grupos, andar em fila indiana

– Evitar usar o celular ou outros equipamentos que possam causar distração

– Evitar caminhar à noite, quando a visibilidade é reduzida

– Fazer um planejamento prévio da viagem, programando os pontos de parada

– Usar proteção solar

– Hidratar-se bem

– Não andar no leito da via

Fonte: Polícia Rodoviária Federal